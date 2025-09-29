Espana agencias

Un juzgado de Vitoria incoa diligencias previas por el caso del campamento juvenil de Bernedo (Álava)

Por Newsroom Infobae

Guardar

Un juzgado de Vitoria está incoando este lunes las diligencias previas por el caso del campamento juvenil de Bernedo (Álava), después de que el 25 de septiembre ordenara su apertura, según han informado fuentes del TSJPV.

En la actualidad, la Ertzaintza tiene registradas cuatro denuncias, todas ellas contra la libertad sexual, por hechos supuestamente sucedidos en los campamentos de verano de Bernedo.

Las mismas fuentes han precisado que desde el juzgado se ha informado que el atestado sobre este caso entró en mayo por reparto en el Juzgado de instrucción número 3 de Vitoria.

Según la información remitida desde el propio juzgado, el 25 de septiembre el juez ordenó abrir diligencias previas y este lunes se estaban incoando esas diligencias previas.

Precisamente, este lunes la Fiscal Superior del País Vasco, Carmen Adán, había anunciado que se había solicitado al juzgado incoar auto de diligencias previas sobre el caso, ya que el atestado "se quedó en un limbo y no motivó la incoación de diligencias previas, que es obligada".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La UCO localiza más de 100 'emails' de "gestiones" de la asesora de Gómez con empresas para financiar la cátedra

La UCO localiza más de

El PP dice que las críticas de Abascal a Feijóo en inmigración muestran que está "nervioso": "Vox alimenta la división"

El PP dice que las

Podemos garantiza que tendrá "papeleta" en las elecciones andaluzas, ya sea por su cuenta o en coalición

Podemos garantiza que tendrá "papeleta"

Podemos insiste en que no hay contactos sobre los PGE y que está dispuesto a rechazar la ley de Movilidad Sostenible

Podemos insiste en que no

La jefa de la ex de Ábalos en Tragsatec avisó a la joven de que no fichaba: "Si no, no hay cheques restaurante"

La jefa de la ex
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Un coche sin ITV está

¿Un coche sin ITV está cubierto por el seguro? Una experta responde

Detenido el hermano del rapero Morad por presuntamente haber apuñalado a tres menores en Molins de Rei

Sumar se convierte en el principal aliado de la Guardia Civil para conseguir que se no se les siga juzgando bajo el Código Penal Militar en tiempos de paz

Un juzgado de Barcelona perdona una deuda de 22.875 euros a un hombre en insolvencia por su adicción a las compras compulsivas

La Justicia andaluza revoca la decisión de un juzgado de instancia y avala el desahucio de una vivienda social en la que viven tres menores

ECONOMÍA

El precio máximo y mínimo

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este martes

Los celiacos de Andalucía podrán deducirse 100 euros en la próxima Renta: cubrirá una décima parte del sobrecoste de la cesta de la compra

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

DEPORTES

Muere el portero de 19

Muere el portero de 19 años del Colindres, Raúl Ramírez, tras sufrir un golpe en la cabeza durante un partido

El aplastante palmarés de Tadej Pogacar con solo 27 años, la edad a la que Indurain ganó su primer Tour de Francia

Cinco veces campeón del mundo y doble oro paralímpico, puede perderlo todo por un informe médico devastador: “Se mueve con normalidad”

Roser Alentà, madre de Marc Márquez: “Deseé que se retirara, pero nunca ha tirado la toalla”

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos