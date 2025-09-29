Un juzgado de Vitoria incoa diligencias previas por el caso del campamento juvenil de Bernedo (Álava)

Un juzgado de Vitoria está incoando este lunes las diligencias previas por el caso del campamento juvenil de Bernedo (Álava), después de que el 25 de septiembre ordenara su apertura, según han informado fuentes del TSJPV.

En la actualidad, la Ertzaintza tiene registradas cuatro denuncias, todas ellas contra la libertad sexual, por hechos supuestamente sucedidos en los campamentos de verano de Bernedo.

Las mismas fuentes han precisado que desde el juzgado se ha informado que el atestado sobre este caso entró en mayo por reparto en el Juzgado de instrucción número 3 de Vitoria.

Según la información remitida desde el propio juzgado, el 25 de septiembre el juez ordenó abrir diligencias previas y este lunes se estaban incoando esas diligencias previas.

Precisamente, este lunes la Fiscal Superior del País Vasco, Carmen Adán, había anunciado que se había solicitado al juzgado incoar auto de diligencias previas sobre el caso, ya que el atestado "se quedó en un limbo y no motivó la incoación de diligencias previas, que es obligada".