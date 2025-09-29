Espana agencias

Fiscalía insta a incoar diligencias previas sobre el caso del campamento juvenil de Bernedo, en Álava

Por Newsroom Infobae

La Fiscal Superior del País Vasco, Carmen Adán, ha anunciado que se ha solicitado al juzgado que se incoe auto de diligencias previas sobre el caso del campamento juvenil de Bernedo, en Álava, del que la Fiscalía ha tenido conocimiento "por los medios de comunicación", ya que el atestado "se quedó en un limbo y no motivó la incoación de diligencias previas, que es obligada".

En declaraciones en el Parlamento vasco, Adán ha explicado que "fue en su día remitido el atestado y no se había incoado todavía nada" y, de hecho, "había también una ampliación de atestado que tampoco había motivado incoación".

Desde la Fiscalía han pedido que "inmediatamente se incoe el auto de previas" sobre estos hechos de los que no tenía conocimiento, una vez se ha enterado "por los medios de comunicación".

Según ha indicado, es "la Unidad Central de Menores tenía que haber dado cuenta a Fiscalía", de la que se esperaba que "hubiera un mensaje de coordinación suficientemente estable como para tener conocimiento", pero "tampoco había llegado a ninguna de las secciones de menores de la Fiscalía".

La fiscal superior ha lamentado que, como "ha pasado en otras ocasiones, el atestado remitido se quedó en un limbo y no motivó la incoación de diligencias previas que es obligada".

Adán ha explicado que "la norma dice que, al tiempo que se entrega un atestado, se entrega la copia del atestado en Fiscalía" y, desde que se ha implantado el expediente electrónico, "se entrega de una sola forma". "Si se llega con el atestado a ese sitio informático y no llega a Fiscalía, Fiscalía desconoce que existe esa actuación policial en el ámbito del juzgado", ha indicado.

Según ha añadido, "si tampoco la Policía da cuenta de que ese caso ha llegado al juzgado, no podemos ni impulsar, ni coordinar, como hemos hecho ahora, para que inmediatamente se ponga en marcha todo lo que es la actuación judicial", que "en este momento todavía no se ha producido, pero que se empezará a producir".

