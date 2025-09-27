La cúpula del PP, reunida en Murcia, sigue trabajando en privado sobre inmigración, vivienda o agricultura

La cúpula del PP, con el presidente nacional del partido Alberto Núñez Feijóo y sus presidentes autonómicos, está reunida en Murcia desde este viernes para trabajar en las líneas estratégicas que marcarán el rumbo de la formación política.

En la agenda de esta cumbre autonómica, Feijóo y sus 'barones' territoriales están trabajando en diversos temas entre los que destaca el reto migratorio, pero también el problema de la vivienda, la defensa del campo o la financiación autonómica.

Feijóo quiere visualizar, rodeado de sus presidentes autonómicos, que "la alternativa" del PP "está en marcha" y que es "cada vez más grande y más fuerte" frente a un Gobierno de Pedro Sánchez que ha "colapsado política, moral y judicialmente", en palabras del secretario general del PP, Miguel Tellado.

El presidente del PP ha elegido para este retiro una región en la que Vox está en ascenso --igual que en el resto de España, según recogen las encuestas-- y que este verano estuvo en el foco mediático tras varias jornadas de disturbios en Torre Pacheco o la moción de PP y Vox para impedir celebraciones islámicas en las instalaciones deportivas de Jumilla.

EL PLAN DE INMIGRACIÓN, EL "ASUNTO PRINCIPAL"

El propio Feijóo ha reconocido públicamente que el "asunto principal" de esta cita será "la política migratoria que necesita España hoy". Ahí desgranará los ejes centrales de un plan migratorio en el que lleva trabajando estas semanas la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, y "que marcará una política seria, compartida por gobiernos autonómicos, frente a la dejación del sanchismo", según fuentes del PP.

Por lo pronto, Feijóo ha avanzado que ese plan se regirá por cinco principios básicos: no hay política más inhumana que la que no existe; derecho a elegir quién entra, cómo y para qué; expulsión de los inmigrantes irregulares que delincan; frenar que los subsidios se conviertan en su "modo de vida"; y apostar por una inmigración que sea, de forma preferente, "culturalmente próxima".

DEFENSA DE LA IGUALDAD

La igualdad también parte de los asuntos que se tratan en este fin de semana en Murcia. "La defensa férrea de la igualdad es una bandera clara del PP que el Gobierno ya no puede agitar en ningún caso. Los gobiernos del PP se conjurarán para proteger todo lo que el Gobierno desprotege. También, por supuesto, a las mujeres", han añadido fuentes del partido, que han denunciado la "negligencia culpable" del Gobierno con las pulseras antimaltrato.

En cuanto a la financiación autonómica, los 'populares' critican que el jefe del Ejecutivo diga ahora que ya toca" reformar el sistema "cuando lleva siete años gobernando con un modelo desfasado". Por eso, defenderán la reforma del sistema pero con "un acuerdo serio y no una subasta", ya que España necesita "un modelo que refuerce la caja común, que garantice suficiencia financiera y servicios públicos iguales en todo el territorio".

"El presidente sin presupuestos carece de toda credibilidad. El PP lleva años reclamando una reforma seria, multilateral y justa del sistema. Sánchez, en cambio, lo ha convertido en un juguete electoral al servicio de sus socios independentistas", han agregado a Europa Press las mismas fuentes, que creen que "la financiación no puede ser un instrumento partidista, ni una moneda de cambio con independentistas".

VISUALIZAR LA COORDINACIÓN REAL DE GESTIÓN ENTRE CCAA

Según el PP, este fin de semana se visualizará en Murcia "la coordinación real de gestión entre las comunidades del PP". Ese trabajo compartido, subrayan, demuestra que el PP no se queda en la oposición a Sánchez, sino que ya está construyendo desde los gobiernos autonómicos un proyecto de país con "reformas tangibles".

La cita sigue un esquema similar al de otros encuentros celebrados en Córdoba en marzo de 2024 y en Oviedo en enero de 2025, y se aprobará una declaración firmada por el líder del PP y sus presidentes autonómicos.