Espana agencias

Turull (Junts) acusa a Andalucía de subvencionar el gimnasio y gastos de las mascotas con "dinero de los catalanes"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha acusado este viernes a la Junta de Andalucía de promover deducciones fiscales a sus ciudadanos, como la cuota del gimnasio y los gastos veterinarios de las mascotas, "con el dinero de los catalanes".

Lo ha dicho en una entrevista de La 2 y Radio4 recogida por Europa Press, después de que Andalucía anunciara que permitirá a sus ciudadanos deducirse hasta 100 euros de las cuotas del gimnasio en la declaración del IRPF y parte de los gastos veterinarios de los animales de compañía.

Según Turull, en Cataluña hay mucha gente de clase media y trabajadora que financia el Estado del Bienestar a la que no pueden dar una beca comedor o una ayuda de la Ley de Dependencia: "Y con el dinero de los catalanes los andaluces te subvencionan el gimnasio y que puedas tener un perro de compañía. Esto es la perversión número uno".

RECLAMA 'INMIGRACIÓN' PARA "SALVAR LA NACIÓN Y LA IDENTIDAD"

Más allá de la cuestión inmigratoria, Turull ha puesto el acento en la necesidad de mejorar la financiación catalana porque "se están colapsando muchos servicios".

"El cuerpo ha crecido y el traje es el mismo. ¿Por qué cree que tenemos tanta discusión con el tema de la financiación?", ha preguntado el dirigente de Junts, quien ha reclamado las competencias de inmigración como instrumento para salvar la nación y la identidad, ha dicho textualmente.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El presidente de la Audiencia de Valencia advierte de que vigilará los intentos de incidir en la causa de la dana

El presidente de la Audiencia

Yolanda Díaz inaugura la sede sindical de CCOO y UGT en Ferrol con un compromiso "firme con la clase trabajadora"

Yolanda Díaz inaugura la sede

IU tacha de "racista" y "populista" el plan de Feijóo para la discriminación positiva de los migrantes hispanoamericanos

IU tacha de "racista" y

Andalucía pide a Montero que exija disculpas a Junts tras señalar que los catalanes pagan el perro a los andaluces

Andalucía pide a Montero que

IU coincide con Turull y ve "vergonzosas" las exenciones fiscales de Moreno a gimnasios mientras "recorta en sanidad"

IU coincide con Turull y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Deja de conducir en tirantes”:

“Deja de conducir en tirantes”: la advertencia de un influencer después de tener un accidente

Así son los cuatro helicópteros de Airbus que reforzarán al Ejército a cambio de más de 2000 millones de euros

El Gobierno concede 4.000 millones de euros en préstamos a Indra y Airbus para avances en el avión de combate europeo y nuevas aeronaves

Así puedes configurar el GPS para no perderte en el túnel de la M-30

El extraño contrato que no aparece en el que Ayuso gastó 14.992 euros para traer a Madrid a ‘influencers’ y periodistas israelíes

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 26 septiembre

Andrés Millán, abogado, sobre Hacienda: “El contribuyente se está viendo muy perjudicado porque llevan años sin actualizarse cuantías del IRPF y otros impuestos”

Resultados del Super Once del 26 septiembre

Sube el riesgo de burbuja inmobiliaria en Madrid, según UBS: la ciudad en todo el mundo en la que más se ha encarecido la vivienda en un año

DEPORTES

El español Carlos Soria se

El español Carlos Soria se convierte en la persona de más edad en escalar un 8.000

Ibai Llanos le tira cinco penaltis a Joan García y los dos alucinan con lo que ocurre: “No tengo palabras”

Sergio Busquets anuncia su retirada del fútbol: “Viví momentos que jamás olvidaré”

Una leyenda del Manchester United habla sobre sus problemas con el alcohol: “Me ponía colirio y comía chicle porque venía de estar bebiendo dos días seguidos”

El fútbol europeo votará si suspender a Israel de la competición