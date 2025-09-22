Espana agencias

El Senado aumentará su presupuesto un 7% en 2026, hasta los 68,8 millones de euros

Por Newsroom Infobae

La Mesa del Senado, en la que el PP cuenta con mayoría absoluta, ha aprobado su Presupuesto para el año 2026 por un importe que supera los 68,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,24% respecto a las cuentas prorrogadas de 2023.

Según ha informado la Cámara Alta, este incremento obedece fundamentalmente al aumento presupuestario en el capítulo de inversiones reales del 45,41%. Entre otras, suben las partidas de nuevas inversiones e inversiones de reposición para procesos de información, así como inversiones de carácter inmaterial.

Por otra parte, disminuye la partida de Gastos Financieros, que desciende en el 99,23% respecto del ejercicio 2023 por la eliminación de la partida de liquidación de intereses y el efecto positivo de los tipos de interés oficiales. También baja la partida de Transferencias corrientes en el 2,58%.

Fuentes de la Presidencia del Senado han aclarado a Europa Press que no se ha abordado todavía una posible subida salarial de los parlamentarios, aunque está previsto que el miércoles se celebre una reunión conjunta entre las Mesas del Congreso y el Senado para aprobar el Presupuesto de las Cortes Generales.

