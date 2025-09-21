Espana agencias

Temas del día de EFE Economía del domingo 21 de septiembre de 2025

EUROPA AEROPUERTOS

Bruselas - Los países europeos evalúan las consecuencias del ciberataque que provocó el sábado largas colas, cancelaciones de vuelos y confusión en el aeropuerto de Bruselas; el de Heathrow, en Londres, y el de Berlín-Brandeburgo, en Alemania.

EMPLEO TELETRABAJO

Madrid - La aprobación de la ley del teletrabajo cumple este lunes cinco años en los que esta modalidad -forzada por la pandemia y minoritaria antes de 2020- se ha terminado consolidando, fundamentalmente en su modalidad híbrida, con unos días en la oficina y otros en casa.

EEUU RENOVABLES

Madrid - El giro dado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la política energética nacional por los combustibles fósiles en detrimento de las renovables puede comprometer inversiones de empresas, entre ellas algunas españolas, que habían decidido invertir en proyectos de energía limpia en el país.

BBVA SABADELL

Madrid - El BBVA tiene hasta mediados de la semana próxima para cambiar de opinión y mejorar su oferta a los accionistas del Banco Sabadell con la esperanza de que la opa triunfe, aunque todo apunta a que el presidente del grupo, Carlos Torres, mantendrá su palabra y no habrá cambios en la propuesta.

INDUSTRIA RETOS

Madrid - Para avanzar en la autonomía estratégica de la industria española e impulsar su competitividad es prioritario contar con una estrategia integral de digitalización y automatización, avanzar en la descarbonización y apostar por la relocalización, según el consenso de los expertos consultados por la firma de demoscopia GAD3.

UE AGRICULTURA (Entrevista)

Madrid - El embajador de Dinamarca en España, Michael Braad. analiza, en una entrevista con Efeagro, las prioridades de la presidencia danesa semestral de la UE en agricultura y pesca, tras la propuesta presupuestaria de Bruselas, y el acuerdo con Mercosur.

