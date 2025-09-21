Espana agencias

Aeropuertos españoles operan con normalidad sin incidencias en vuelos a Berlín y Bruselas

Madrid, 21 sep (EFECOM).- Los aeropuertos españoles operan "con normalidad", sin que haya incidencias en los vuelos con Bruselas, Berlín-Brandenburgo y Londres-Heathrow, que aún sufren este domingo por las consecuencias del ciberataque a la empresa Collins Aerospace, proveedora de servicios de facturación y embarque.

El ciberataque se produjo en la tarde-noche del viernes y afectó al proveedor de servicios externos especializado en el procesamiento de datos en el sector de la aeronáutica Collins Aerospace, filial del grupo estadounidense de defensa RTX (anteriormente conocido como Raytheon).

Los aeropuertos españoles operan "con normalidad", han señalado este domingo a EFE fuentes de Aena, cuya red no se ha visto afectada por dicho ataque informático, en cuya consecuencia se siguen produciendo aún este domingo alteraciones del tráfico aéreo en los aeropuertos europeos citados y colas en los mostradores de facturación.

Aunque en España, este domingo, se han producido algunas demoras y cancelaciones puntuales en la conexión con Bruselas en Madrid-Barajas o Barcelona-El Prat, según figura en la web de Aena, fuentes de Iberia han indicado a EFE que no les consta que sea por el ciberataque, sino que hay restricciones por meteorología adversa en algunos puntos, lo que está afectando a la operación.

En el aeropuerto de Bruselas se han cancelado 44 vuelos cuya salida estaba prevista hoy y de otros 28 de llegada, y continúan las largas colas en los mostradores de facturación y los retrasos que han afectado a otros vuelos, pese al despliegue de personal adicional, dado que los procesos de 'check-in' y embarque se siguen haciendo manualmente.

Por el momento, se prevé que las alteraciones continúen este domingo, y se desconoce si el problema en el sistema de facturación y embarque podrá solventarse de cara a una normalización de las operaciones el lunes, según fuentes del aeropuerto belga y de las aerolíneas operadoras.

Por su parte, en el aeropuerto de Berlín-Brandenburgo aún puede haber "algunos problemas" en los procesos de facturación, debido a que también deben realizarse todavía de forma manual.

Esto puede dar lugar a retrasos, pero en el aeropuerto alemán, según sus responsables, la situación este domingo es fluida. EFECOM

