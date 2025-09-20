Morant ensalza que PSOE "lidera la voz" contra el genocidio en Palestina mientras "otros siempre están en el mal lugar"

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha ensalzado que los socialistas españoles están "liderando la voz en Europa y en el mundo" contra el genocidio en Palestina y se sitúan "en el lado correcto de la historia"; mientras que "otros siempre están en el mal lugar".

Así se ha expresado este sábado Morant durante su intervención en la clausura de las jornadas del inicio de curso político de los socialistas valencianos, que se han celebrado en Torrevieja (Alicante).

Morant ha resaltado que los socialistas llevan "146 años de historia trabajando por los valores, por los derechos de todos, de los que más sufren, también los que sufren violaciones de los derechos humanos" y ha sostenido que han estado "siempre del lado correcto de la historia".

"Por eso esta vez tampoco vamos a mirar hacia otro lado y exigimos Palestina libre, porque no lo podemos soportar más", ha aseverado, al tiempo que ha lamentado que se haya "masacrado" a "65.000 personas civiles; no militares, no terroristas". "Eso es denunciable y condenable porque es un crimen y se llama genocidio", ha espetado.

En este sentido, ha mostrado su "orgullo" de que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, así como los socialistas, estén "otra vez en el lado correcto de la historia, liderando la voz en Europa y el mundo contra esta masacre".

En la misma línea, también ha expresado "orgullo" de la ciudadanía española y las "movilizaciones pacíficas y multitudinarias de gente de bien, con valores, que tiene humanidad". "A esa gente que es lo mejor que tenemos, nuestro pueblo, los españoles, los valencianos, la ha llamado gentuza el Partido Popular. Pues esta sala también está llena de gentuza que defiende la paz, que somos zurdos, que somos rojos y que somos sanchistas, a mucho orgullo", ha subrayado.

A renglón seguido, se ha preguntado "dónde están" el líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, y el expresidente del Gobierno José María Aznar, a quienes ha acusado de ser "herederos de las guerras" en España.

"Son incapaces, han sido incapaces a lo largo de la historia de denunciar ni el golpe de Estado, ni la guerra civil, ni la dictadura de Franco. ¿Cómo lo van a hacer con otras guerras donde otros opresores ejercen esa opresión contra los pueblos?", ha afeado, al tiempo que ha apostillado: "Algunos defendemos siempre el bien y los otros siempre están en el mal lugar".

Por otra parte, se ha preguntado si el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha hablado de la situación de Gaza y ha augurado: "No lo escucharemos tampoco la semana que viene".

Al mismo tiempo, ha recordado la "repugnante" frase del jefe del Consell en enero cuando Mazón dio la "enhorabuena al pueblo de Gaza, que va a recibir más de 24 millones de euros en ayudas directas; la Generalitat Valenciana va a recibir cero ayudas directas del gobierno de Sánchez". Al respecto, Morant ha aseverado que "esa frase repugnante también le va a perseguir en la conciencia a lo largo de la historia".