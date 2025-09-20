Espana agencias

Morant ensalza que PSOE "lidera la voz" contra el genocidio en Palestina mientras "otros siempre están en el mal lugar"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha ensalzado que los socialistas españoles están "liderando la voz en Europa y en el mundo" contra el genocidio en Palestina y se sitúan "en el lado correcto de la historia"; mientras que "otros siempre están en el mal lugar".

Así se ha expresado este sábado Morant durante su intervención en la clausura de las jornadas del inicio de curso político de los socialistas valencianos, que se han celebrado en Torrevieja (Alicante).

Morant ha resaltado que los socialistas llevan "146 años de historia trabajando por los valores, por los derechos de todos, de los que más sufren, también los que sufren violaciones de los derechos humanos" y ha sostenido que han estado "siempre del lado correcto de la historia".

"Por eso esta vez tampoco vamos a mirar hacia otro lado y exigimos Palestina libre, porque no lo podemos soportar más", ha aseverado, al tiempo que ha lamentado que se haya "masacrado" a "65.000 personas civiles; no militares, no terroristas". "Eso es denunciable y condenable porque es un crimen y se llama genocidio", ha espetado.

En este sentido, ha mostrado su "orgullo" de que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, así como los socialistas, estén "otra vez en el lado correcto de la historia, liderando la voz en Europa y el mundo contra esta masacre".

En la misma línea, también ha expresado "orgullo" de la ciudadanía española y las "movilizaciones pacíficas y multitudinarias de gente de bien, con valores, que tiene humanidad". "A esa gente que es lo mejor que tenemos, nuestro pueblo, los españoles, los valencianos, la ha llamado gentuza el Partido Popular. Pues esta sala también está llena de gentuza que defiende la paz, que somos zurdos, que somos rojos y que somos sanchistas, a mucho orgullo", ha subrayado.

A renglón seguido, se ha preguntado "dónde están" el líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, y el expresidente del Gobierno José María Aznar, a quienes ha acusado de ser "herederos de las guerras" en España.

"Son incapaces, han sido incapaces a lo largo de la historia de denunciar ni el golpe de Estado, ni la guerra civil, ni la dictadura de Franco. ¿Cómo lo van a hacer con otras guerras donde otros opresores ejercen esa opresión contra los pueblos?", ha afeado, al tiempo que ha apostillado: "Algunos defendemos siempre el bien y los otros siempre están en el mal lugar".

Por otra parte, se ha preguntado si el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha hablado de la situación de Gaza y ha augurado: "No lo escucharemos tampoco la semana que viene".

Al mismo tiempo, ha recordado la "repugnante" frase del jefe del Consell en enero cuando Mazón dio la "enhorabuena al pueblo de Gaza, que va a recibir más de 24 millones de euros en ayudas directas; la Generalitat Valenciana va a recibir cero ayudas directas del gobierno de Sánchez". Al respecto, Morant ha aseverado que "esa frase repugnante también le va a perseguir en la conciencia a lo largo de la historia".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Garriga (Vox) califica de "traición al pueblo español" delegar competencias en inmigración

Garriga (Vox) califica de "traición

Montero critica los "malabares dialécticos" de Moreno para no reconocer que en Gaza hay un "genocidio"

Montero critica los "malabares dialécticos"

Tellado confía en la "unidad" del PP para retirar un Gobierno "a la desesperada" que es un "auténtico peligro público"

Tellado confía en la "unidad"

Turull (Junts) ve "anticatalanismo" en que Podemos vea racista la propuesta sobre inmigración

Turull (Junts) ve "anticatalanismo" en

Junqueras afirma que Cataluña "merece" decidir sobre trenes y aeropuertos, y con recursos

Junqueras afirma que Cataluña "merece"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una mujer de 28 años

Una mujer de 28 años con tres hijos sufre agotamiento y dolores de cabeza y los médicos le dicen que son “cosas de la maternidad”: era cáncer de mama en etapa 4

Muere un hombre en una narcolancha tras chocar con una embarcación de la Guardia Civil en Algeciras

Atacan con cócteles molotov el centro de la Xunta que acogerá a 80 menores migrantes en Lugo

Investigada una conductora por circular sin dos de las ruedas de su vehículo durante aproximadamente 14 kilómetros en Mallorca

España ofrece a la OTAN tres cazas Eurofighter, un avión A400M y un radar aéreo para la ‘Operación Centinela’ en la frontera con Rusia

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 3 Super

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Precio de la luz en España este 21 de septiembre

Un empleado es despedido por acudir a un restaurante durante su baja por enfermedad y encontrarse con su jefe: termina ganando el juicio

“No me da vergüenza decir que vivo a expensas del Estado”: la pensión de jubilación de una francesa que nunca ha trabajado

DEPORTES

Quién fue el primer ganador

Quién fue el primer ganador del Balón de Oro: se hacía llamar el ‘mago del regate’ y nunca fue expulsado

¿La Vuelta a España fue solo el principio? Crece la presión para apartar a Israel de los eventos deportivos, pero las organizaciones guardan silencio

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno