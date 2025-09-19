Junqueras insta al Gobierno a ser "convincente" para lograr la oficialidad del catalán en la UE

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado que el Gobierno central "tiene la obligación de encontrar las herramientas para ser lo bastante convincente para conseguir los apoyos necesarios" para la oficialidad del catalán en la UE, al ser preguntado por las palabras del canciller alemán, Friedrich Merz, sobre la oficialidad del catalán en la UE tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En declaraciones este viernes en Vacarisses (Barcelona), junto con la portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, durante una jornada de trabajo del grupo parlamentario, Junqueras ha sostenido que el Ejecutivo central debe "defender los intereses de la sociedad catalana" y poner en valor la diversidad cultural y lingüística del Estado.

También ha criticado el "inmovilismo" del Gobierno en cuanto al traspaso de las competencias del 100% de la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat, después de que ERC presentase una proposición de ley en el Congreso con el objetivo de habilitar legalmente esta delegación de competencias.

"Por parte del Gobierno español, como todos ustedes saben, lo que hay es inmovilismo. Por tanto, lo que hay es perjudicar a la sociedad catalana y a su economía", ha subrayado el dirigente republicano.

Ha recordado que no negociarán los Presupuestos ni a nivel estatal ni con la Generalitat hasta que no haya avances en el modelo de financiación singular y en la recaudación del IRPF, y ha acusado al Ejecutivo catalán de renunciar a la "ambición nacional".

EL PAPEL DE LA OPOSICIÓN

También ha criticado el papel de la oposición en Cataluña: "A menudo otros grupos de la oposición se limitan a esperar el desgaste del Govern pero no hacen ninguna propuesta concreta", mientras que ERC asume, según él, la responsabilidad de batallar cuestiones relevantes, como el modelo de financiación.

Junqueras ha asegurado que los republicanos se sienten "demasiado a menudo solos" en la defensa de una gobernanza catalana del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, y ha instado a otros grupos parlamentarios a ayudar para lograr también estas competencias.

Preguntado por si está de acuerdo en que en los centros educativos haya muestras de apoyo a Palestina, Junqueras ha afirmado que el objetivo de las escuelas es "educar en el respeto de los derechos humanos".

"Todo aquello que contribuya a que el conjunto de la sociedad y nuestros jóvenes entiendan lo mucho que nos jugamos también en Palestina y en muchos otros lugares del mundo, creo que es positivo", ha zanjado.