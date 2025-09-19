Deloitte Legal, reconocido como el mejor despacho fiscal en España por 'International Tax Review'

Deloitte Legal ha sido reconocido como el mejor despacho de asesoramiento fiscal de España por la editorial 'International Tax Review' (ITR), siendo la cuarta vez que este despacho recibe la máxima distinción en estos premios europeos de derecho fiscal.

El socio responsable del departamento de fiscal del despacho, Willy de Molina, fue el encargado de recoger el premio, cuya gala tuvo lugar en Londres.

"Es una distinción que no hubiese sido posible lograr sin la profunda cualificación y dedicación de nuestros profesionales y la confianza brindada por nuestros clientes para acompañarlos en un panorama regulatorio de gran complejidad", ha indicado Willy de Molina.

Además, la firma ha anunciado dos recientes incorporaciones a su departamento Fiscal: Borja Orta en 'tax controversy' y Rubén Chaparro en fiscalidad del sector financiero.

El despacho ofrece un servicio en diversas especialidades como fiscalidad internacional, 'tax controversy', precios de transferencia, Gi3 (incentivos fiscales), 'Global Employer Services' e 'indirect tax'.

Asimismo, presta asesoramiento a 'family offices' y grandes patrimonios, así como en la adaptación de los grandes grupos empresariales al Impuesto Complementario Mínimo Global ("Pilar 2").