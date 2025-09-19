Espana agencias

Alberto Fabra (PP) deja la Comisión de Defensa del Congreso por el vínculo de su hijo con una empresa del sector

Por Newsroom Infobae

Guardar

El diputado del PP Alberto Fabra ha confirmado este viernes que dejará la Comisión de Defensa del Congreso, cuya presidencia ocupa desde el inicio de la legislatura, para evitar un posible "conflicto de intereses", pues Escribano, empresa del sector, ha comprado la compañía en la que trabaja uno de sus hijos.

Fabra ha señalado en declaraciones a la prensa tras asistir a un desayuno informativo que la decisión de dejar la comisión ha sido propia tras hablar con su partido, pues no quiere que su cargo de presidente de este órgano interfiera de ningún modo con el programa de la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo.

"Creo que eso puede generar un conflicto de intereses, de manera que me echo al lado para que haya otro compañero", ha explicado el que fuera presidente de la Comunidad Valenciana entre 2011 y 2015, tras desvelar 'El Confidencial' que dejaría el cargo por sus vínculos familiares con Escribano Mechanical & Engineering.

Pese a dejar la Comisión de Defensa, Fabra mantendrá el acta de diputado, según han confirmado fuentes parlamentarias a Europa Press. El 'popular' recibe una remuneración mensual de 6.960 euros, de los que 1.646 euros corresponden al suplemento que le corresponde por ser presidente de la comisión.

Escribano, que en vías de fusionarse con Indra, ya tiene un 14,3% del capital de esta tecnológica. De hecho ya es el segundo mayor accionista de la empresa sólo por detrás de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que tiene un 28%.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Puigdemont reunirá el lunes a la permanente de Junts en Bruselas tras la reunión con el PSOE

Puigdemont reunirá el lunes a

La Audiencia Nacional deja libre a supuesto 'narco' de la Mocro Maffia por un error judicial

La Audiencia Nacional deja libre

Dimite el concejal de Vox en Estivella (Valencia) que "ocupó ilegalmente" la ermita del Garbí

Dimite el concejal de Vox

PP Aragón exige a Alegría (PSOE) que explique por qué Igualdad ocultó que fallaban los dispositivos para maltratadores

PP Aragón exige a Alegría

Junqueras insta al Gobierno a ser "convincente" para lograr la oficialidad del catalán en la UE

Junqueras insta al Gobierno a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil detiene a

La Guardia Civil detiene a un desokupa de una empresa registrada como un estudio de arquitectura: “Toda la vida he sido un delincuente”

Un Inspector Jefe de la Policía explica qué pasa si no tienes el DNI con 14 años: “Mucho cuidado”

Cae el líder de una de las principales organizaciones de narcotráfico en España: “El Buque” ha sido detenido en Canarias

Pierde su maleta, la aerolínea confirma su destrucción y se ve obligada a pagar 6.000 euros

Ucrania añade un bonus de 1.445 euros al mes para atraer voluntarios “latinoamericanos” que se alisten a su batallón ‘Tormenta Hispana’

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 19 septiembre

Una mujer con depresión es despedida por WhatsApp por no ir a trabajar aunque estaba de baja: la Justicia lo declara nulo y deben recontratarla

Stradivarius despide a una dependienta por dar dos puñetazos a una trabajadora en prácticas en un almacén sin cámaras: es procedente

El precio de la vivienda alcanza niveles no vistos desde 2008 en el segundo trimestre y sube hasta 2.093,5 euros por metro cuadrado, un 10,4% más

Javier Ochoaizpuro, antiguo fiscal: “Estas son las tres tácticas que se usan en una investigación”

DEPORTES

El futbolista Marc Cucurella se

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno

Ana Peleteiro critica el silencio del mundo del atletismo ante la situación en Gaza: “Siento una profunda decepción”

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel