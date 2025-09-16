El Gobierno tiene "la voluntad" de aprobar el embargo de armas a Israel en el próximo Consejo de Ministros

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Deportes, Pilar Alegría, ha afirmado que el Ejecutivo tiene "la voluntad" de sacar adelante el decreto para el embargo de armas a Israel "la semana que viene", después de que este martes tampoco se haya aprobado en el Consejo de Ministros la medida anunciada por Pedro Sánchez el pasado 8 de septiembre.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alegría ha reafirmado el compromiso del Gobierno de "llevar adelante ese real decreto con el embargo", aunque ha admitido que es una norma "compleja en su redacción". "Las cosas evidentemente hay que hacerlas bien", ha resaltado.

"Desde luego la voluntad, si no ha podido ser en este Consejo de Ministros, es traerlo lo antes posible, es decir, la semana que viene", ha detallado la ministra portavoz, pidiendo que no haya "ninguna duda" en la "absoluta convicción y determinación" del Gobierno para aprobar ese decreto y traerlo al Consejo de Ministros "lo antes posible".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado 8 de septiembre un paquete de nueve medidas para "detener el genocidio en Gaza, para perseguir a sus ejecutores y para apoyar a la población palestina", entre las que destaca la aprobación de un decreto ley para formalizar el embargo de armas a Israel y la prohibición de entrada en España a quienes participen directamente en el genocidio.

Sánchez aseguró que el embargo de armas, que venía reclamando con insistencia Sumar, se aprobaría de manera "urgente" a través de un real decreto ley que "consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel" que se ha venido aplicando de facto desde octubre de 2023 y que "establezca la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a Israel".

Dos semanas después, el socio minoritario del Ejecutivo y sus partidos aliados han expresado su malestar con el retraso y exigen al ala socialista que lo apruebe en el próximo Consejo de Ministros sin "más dilación". En esta línea ha avisado que no hacerlo sería un incumplimiento "flagrante" de un pacto entre socios del Ejecutivo.

Desde Sumar han explicado que han sido informados de un retraso en la presentación de dicho decreto. El descontento en sus filas es patente, dado que el anuncio del paquete de medidas contra Israel por el genocidio en Gaza fue un acuerdo entre socios y la "hoja de ruta imprescindible para que España tome acciones concretas" que la sociedad civil demanda.

"El decreto debe estar listo cuanto antes e incluirse en el orden del día del próximo Consejo de Ministros sin mayor dilación. De no ser así, supondría un incumplimiento flagrante del acuerdo alcanzado entre los socios de Gobierno", han explicado desde la organización.