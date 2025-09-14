Sánchez exigirá a las plataformas eliminar 53.000 pisos turísticos ilegales para que pasen a alquileres constantes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que este lunes van a revocar y quitar del Registro Único de Arrendamientos 53.000 viviendas, "que pretenden convertirse en alquileres vacacionales o turísticos", para que pasen a ser "alquileres constantes, permanentes para la gente joven, las familias de este país".

En un mitin en Málaga, ha defendido que "eso es gobernar para la gente, que es lo que hace el PSOE cuando tiene el honor de liderar instituciones", asegurando además que están "desarrollando una nueva política de vivienda frente a la perspectiva, a la aproximación neoliberal que ha imperado en la política de vivienda durante estos últimos cuarenta y tantos años de democracia".

Así, ha argumentado que el PSOE, con él en el Gobierno, ha aprobado "por primera vez en los más de 40 años de la historia de la democracia, la ley de vivienda, que permite no solamente a los propietarios de viviendas sino también a las comunidades autónomas ejercer palancas para reducir el precio de la vivienda, para construir vivienda oficial y vivienda protegida para los jóvenes". "Eso es lo que estamos haciendo", ha subrayado.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))