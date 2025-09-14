Espana agencias

Feijóo elige a cuatro mujeres para elaborar un Libro Blanco del Medio Rural junto al sector primario

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto a los representantes del sector primario elaborar un Libro Blanco del Medio Rural que, según ha apuntado, atienda las necesidades "reales" de la gente y no "a los que muchas veces intentan diseñar cómo hemos de vivir desde las ventanas de un despacho de Bruselas o de un despacho del Paseo de la Castellana".

Así lo ha avanzado este domingo el líder del PP en un acto sobre el sector primario en la localidad ciudadrealeña de Membrilla, donde ha estado acompañado del presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y el alcalde de la localidad, Jorge Navas Alcaide.

"Antes de ir al campo a pedirle el voto, yo quiero tener listo el Libro Blanco del Medio Rural de España. Y someterme después, eso sí, a pedir vuestro voto para implementarlo", ha enfatizado un Núñez Feijóo, quien ha insistido en que él no quiere el voto "para exprimir más al campo". "Quiero el voto para servir al campo, que es distinto. Quiero servir a mi país. No exprimir el voto de la gente diciéndoles una cosa para hacer la contraria", ha argumentado el 'popular'.

Convencido de que elaborar este Libro Blanco supondrá un trabajo "ingente", el presidente del PP ha aprovechado este acto en este municipio de Ciudad Real para presentar al equipo del Partido Popular que se encargará de desarrollarlo.

Para esta tarea, Núñez Feijóo ha propuesto a cuatro mujeres. De este modo, la eurodiputada Carmen Crespo se encargará de coordinar el equipo de Agricultura, de Ganadería, de Desarrollo Rural y de la despoblación en España. Una persona que, según Núñez Feijóo, "conoce bien el campo" y tiene "un papel determinante" en las negociaciones de Bruselas.

También formará parte de este equipo la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de Extremadura, Mercedes Morán, como secretaria de la PAC. "Es una especialista en política agraria común y en alimentación", ha subrayado el dirigente del PP.

Asimismo, la diputada nacional Milagros Marcos se encargará del desarrollo rural y de lo forestal y la diputada Rosa Quintana se encargará de toda la política pesquera. "Es una de las personas que más sabe del mar", ha incidido Núñez Feijóo.

