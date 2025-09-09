Espana agencias

Un juzgado cita a Ione Belarra a un acto de conciliación por presuntas injurias a la Policía en Torre Pacheco (Murcia)

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Juzgado de 1ª Instancia Nº60 de Madrid ha admitido a trámite un acto de conciliación solicitado por el sindicato de la Policía Nacional Jupol, previo a la interposición de una querella penal por presuntas injurias graves con publicidad contra la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y ha fijado la cita para el próximo 27 de octubre.

Según ha informado el sindicato policial en un comunicado, este procedimiento judicial se origina tras las declaraciones públicas realizadas por Belarra el pasado 15 de julio en Torre Pacheco (Murcia), en las que acusó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE) de contar con una infiltración de "ideología neofascista" y de promover un "terrorismo nazi de extrema derecha".

Además, Jupol ha señalado que a estas manifestaciones se suma un mensaje publicado el 21 de julio en la red social X en el que acusó a la Policía Nacional de realizar "redadas racistas en cada parada de metro, en cada calle de este país", afirmando además la existencia de un supuesto "racismo institucional" en el cuerpo.

"Desde Jupol se considera que estas afirmaciones constituyen un grave atentado contra el honor, la profesionalidad y la neutralidad política de los agentes de la Policía Nacional, acusaciones infundadas que buscan dañar la imagen pública de una institución que trabaja cada día con plena sujeción a la legalidad, sin discriminación alguna ni motivación ideológica", se lee en el comunicado del sindicato.

El secretario general de Jupol, Aarón Rivero, ha señalado que "la admisión a trámite de este acto de conciliación es un paso fundamental para frenar los ataques injustos y falsos que se lanzan desde determinados sectores políticos contra la Policía Nacional". Asimismo, ha sostenido que "no se puede acusar a nuestros agentes de racismo ni de connivencia con ideologías extremistas sin asumir responsabilidades legales".

PIDEN A BELARRA UNA RECTIFICACIÓN PÚBLICA

En este acto de conciliación, Jupol reclamará a Belarra una rectificación pública y masiva en medios de comunicación de ámbito estatal, así como disculpas públicas por las declaraciones y publicaciones injuriosas.

Del mismo modo, el sindicato pide la eliminación inmediata del tuit, publicado el 21 de julio, y su sustitución por un mensaje de disculpa y una indemnización de 30.000 euros por los daños y perjuicios ocasionados a la imagen y honor de la Policía Nacional.

El sindicato ha advertido de que, de no alcanzarse un acuerdo en este proceso, interpondrá una querella penal por injurias graves con publicidad contra funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, "agravantes que pueden conllevar consecuencias penales significativas".

Por último Jupol ha recordado que el respeto a las FFCCSE es un "pilar esencial en toda democracia" y que ningún cargo público "puede ampararse en su posición institucional" para lanzar "acusaciones falsas y ofensivas contra quienes velan día a día por la seguridad y la convivencia de todos los ciudadanos".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Vox dice que Sánchez usa Israel como "cortina de humo" para tapar la corrupción y le acusa de "legitimar" a Hamás

Vox dice que Sánchez usa

Felipe González sostiene que no convocar elecciones porque "las va a ganar la derecha" es "un argumento antidemocrático"

Felipe González sostiene que no

Diputado de Compromís reclama pedir a la ONU intervención militar en Gaza, con participación española

Diputado de Compromís reclama pedir

El Gobierno deniega la contingencia migratoria a Baleares

El Gobierno deniega la contingencia

El PP reta a Sánchez a ir a las urnas o someterse a una cuestión de confianza si no aprueba la reducción de jornada

El PP reta a Sánchez
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Estás obligado a apartarte si

¿Estás obligado a apartarte si vas por el carril izquierdo a 120 km/h y alguien te quiere adelantar?: la DGT aclara esta duda

Radares carro, la nueva incorporación de la DGT que lleva 150.000 multas en Cataluña

Las fragatas F-110 de la Armada tendrán un nuevo sistema de combate: Navantia integrará una tecnología de radar

Una española que vive en Finlandia comparte cómo es su jornada laboral allí: “Si sales a las cuatro, a las cuatro y un minuto ya estás fuera y nadie te mira mal”

Un mecánico explica si es mejor la tracción trasera o la delantera para tu coche: “Es más económica”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Mercadona publica nuevas ofertas de empleo: sueldos de 4.000 euros mensuales para el personal informático

Andrés Millán, abogado, sobre el oro: “Se ha multiplicado su valor el triple que la vivienda”

Los cuatro errores típicos al pedir una hipoteca, según un abogado: “La gente se compra una casa sin tener ni idea”

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 9 septiembre

DEPORTES

El dinero que se llevará

El dinero que se llevará Hacienda tras la victoria de Carlos Alcaraz en el US Open: es el premio más grande de la historia del tenis

Topuria habla sobre una supuesta pelea contra el campeón mundial de boxeo Terence Crawford: “Lo pondría a dormir en el primer contacto”

Fernando Alonso habla sobre la situación de Aston Martin: “No tenemos ninguna aspiración este año”

La policía detiene al “piloto fantasma de Fórmula 1” tras seis años de búsqueda: conducía un coche de GP2 con los colores de Ferrari

Vingegaard, líder de la Vuelta a España, también encabeza la defensa de los manifestantes pro Palestina: “Lo hacen por un motivo”