Espana agencias

El Gobierno recrimina a Rueda por "frivolizar" con daños de incendios: "No son de primera, segunda o tercera"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha recriminado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por "frivolizar" en relación a los daños causados por los incendios que afectaron a Galicia, especialmente a la provincia de Ourense, durante el mes de agosto, y ha asegurado que los prejuicios "no son de primera, segunda o tercera".

Todo ello, en referencia a las declaraciones que el presidente autonómico hizo el lunes tras el Consello de la Xunta, cuando afirmó que "algo más del 60 por ciento" de la superficie afectada era matorral, si bien otra "parte importante" era solo "carreteras de piedras, que también computan en la superficie". "Por lo tanto, hay que poner las cosas en su exacto lugar" para "saber dónde hay que actuar", dijo.

En este sentido, Morán, en una entrevista en la Cadena Ser Galicia, recogida por Europa Press, ha apuntado que "conviene ser muy rigurosos" al analizar del impacto de una "catástrofe de estas dimensiones".

"Hay que entender lo que es la biodiversidad y lo que es el espacio que compartimos con la biodiversidad en su conjunto", ha afirmado, al tiempo que ha incidido en que "minimizar los daños" por el hecho de que las características del suelo "sean unas u otras puede convertirse en un placebo", pero en realidad el daño final "no puede ocultarse".

A renglón seguido, ha explicado que "esos espacios" a los que se refiere el presidente autonómico "minimizándolos" en relación con otros tienen "un alto valor y contribuyen" a que el conjunto del territorio sea "equilibrado": "No creo que sea bueno frivolizar en relación con si los daños son de primera, de segunda o de tercera".

TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DE UNA CATÁSTROFE

Consultado sobre gestión del Gobierno gallego en esta crisis, Morán ha asegurado que "fueron los primeros sorprendidos" por las noticias que recibían sobre las cifras de hectáreas quemadas que, "parece que había una disfunción" entre las que ofrecía la Xunta y las de los propios profesionales de extinción de incendios.

"A la hora de gestionar una catástrofe es muy importante un elemento, que es el de la transparencia, porque sólo la transparencia permite al conjunto de la ciudadanía depositar su confianza en las instituciones", ha remarcado.

Si ese valor de la transparencia "se pierde" se introduce el elemento de la "desconfianza". "Que una parte de la ciudadanía desconfíe de que lo que se les está diciendo es cierto o no es cierto en su integridad, a lo único que contribuye es al desánimo justo en los peores momentos", ha esgrimido.

PUNTO DE INFLEXIÓN EN LAS CCAA DEL PP

Morán, preguntado sobre si las CCAA del PP actuaron coordinados bajo las órdenes del líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que hubo un "punto de inflexión".

Esa situación, ha continuado, se dio cuando todas las CCAA gobernadas por el PP, en una "franja horaria muy limitada del mismo día", enviaron diferentes misivas de petición de medios al ministerio de iguales características.

Todo ello cuando, a su juicio, hasta ese momento el procedimiento de coordinación fue "impecable": "Solamente hay que remitirse a las declaraciones que hacían los propios presidentes o consejeros de las comunidades autónomas responsables de las emergencias".

"Se repite el mismo patrón de lo sucedido con la DANA en Valencia. En los primeros días el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, agradecía públicamente la colaboración de los medios del Estado y a partir de un determinado momento, justo cuando el líder de la oposición aparece en una rueda de prensa lanzando diatribas contra el gobierno de España, se produce una inflexión en el discurso del presidente Mazón", ha asegurado Morán.

"En este caso, se produce exactamente lo mismo", ha afirmado, al tiempo que ha querido "dejar claro" que esa "especie de batalla" a través de declaraciones en "ningún momento es real" en el ámbito de la coordinación técnica.

FOCO EN LOS PIRÓMANOS

En cuanto a las causas de los incendios, Morán ha afirmado que "las causas principales" de estos fuegos "no está" en los pirómanos, que "no llegan ni al 7% en las causas identificadas como el origen de los incendios".

"Hay que ser coherentes porque si nos equivocamos en el análisis de las causas es muy difícil que consigamos intervenir adecuadamente en la corrección de los efectos", ha declarado.

En este sentido, ha sostenido que "hay que saber" cuál es el origen de los incendios para saber "dónde hay que atacar", ya que "evidentemente si se consigue no se genere un incendio es mejor que apagarlo a posteriori". "Si dirigimos la mirada hacia donde no están las responsabilidades es muy complicado acertar en ese proceso", ha zanjado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Bendodo acusa a Sánchez de "prometer y desaparecer" en Málaga: "No vamos a dar tregua al Gobierno"

Bendodo acusa a Sánchez de

Bendodo (PP), a Montero: "Los andaluces no van a olvidar su traición como delegada de Sánchez para el independentismo"

Bendodo (PP), a Montero: "Los

El PP ve a Sánchez "acorralado y en las últimas" y le acusa de "beneficiarse de negocios de prostitución" de su suegro

El PP ve a Sánchez

El PSOE llama a "frenar" la "deriva autoritaria" de un PP en el que Feijóo usa a su "títere" Tellado para "crispar"

El PSOE llama a "frenar"

Turull (Junts) reprocha a Illa que no puede defender "una normalidad impostada e impuesta"

Turull (Junts) reprocha a Illa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un autocar con unos 60

Un autocar con unos 60 pasajeros vuelca en Barcelona: hay 53 heridos, dos de ellos graves

Los senadores acumulan un patrimonio inmobiliario de 540 casas y casi el 60% tiene más de una: la popular María Salom lidera la lista con 10 inmuebles

El dron de Airbus diseñado y construido al 100% en España está listo para iniciar sus pruebas: el Ejército lo incorporará en 2027

La Fiscalía advierte del aumento “exponencial” del riesgo sanitario por la venta de medicamentos en redes sociales: se disparó con la pandemia

Un inspector de Policía advierte sobre cómo debe actuar la seguridad ante un robo en un supermercado: “Espera a la línea de cajas”

ECONOMÍA

Un abogado explica cómo van

Un abogado explica cómo van a cambiar las “reglas” de la jubilación en 2026: “Empieza un sistema dual”

El Pozo, Noel, Campofrío y Sánchez Romero Carvajal: las empresas españolas afectadas por los aranceles de China contra el cerdo europeo

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 7 septiembre

DEPORTES

El nadador que estuvo 102

El nadador que estuvo 102 horas en el mar para llegar de Córcega a Mónaco recuerda su experiencia: “Mis encías sangraban, mi lengua triplicó su volumen...”

Israel Premier Tech elimina el nombre de su país del maillot de la Vuelta: “El uniforme se alinea con las decisiones de marca que hemos adoptado”

Alcaraz busca cambiar su historia con Djokovic en pista dura y pasar a la final en el US Open, el torneo que le convirtió en número uno

Oscar Piastri, sobre las comparaciones con Michael Schumacher: “Lo acepto”

A qué hora y dónde ver el partido disputado en Sofía entre España y Bulgaria de clasificación para el Mundial 2026