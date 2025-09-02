Espana agencias

El juez del 'caso Montoro' admite a Vox y Manos Limpias como acusaciones populares

El juez que investiga el 'caso Montoro' ha admitido a Vox y Manos Limpias como acusaciones populares en la causa abierta por presuntos favores políticos a empresas en la que se encuentran imputados una treintena de personas, entre ellos el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro.

Así consta en varios autos del Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona, fechados a finales de julio y a los que ha tenido acceso Europa Press.

El instructor Rubén Rus acepta la personación, además, de Iustitia Europa, la Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la Confederación General del Trabajo (FETAP-CGT), Sociedad Humana y Luis José Sáenz de Tejada en una causa en la que ya figuran también como acusación, entre otros, el PSOE.

Iniciada bajo secreto en 2018, la investigación indaga en la mediación de Equipo Económico, la consultora fundada por el que fue ministro del PP, para favorecer a empresas gasísticas con rebajas fiscales a través de reformas legislativas.

La defensa del despacho ha pedido a la Audiencia Provincial de Tarragona que declare la nulidad de todas las actuaciones declaradas secretas, al ver vulnerado el derecho de defensa por la decisión del juez de mantener el secreto de la causa durante siete años.

Asimismo, Equipo Económico ha negado comisiones y otros delitos que se investigan, y ha señalado que el juzgado de Tarragona es "incompetente territorialmente" para asumir la causa, ya que considera que debería llevarlo uno de Madrid.

