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Seleccionador de Corea afirma que sería un error buscar el empate con Sudáfrica

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Monterrey (México), 23 jun (EFE).- El seleccionador de Corea del Sur, Hong Myung-bo, dijo este martes que sería un error salir por el empate en el juego de mañana contra Sudáfrica porque ese resultado lo clasificaría a los dieciseisavos de final del Mundial.

"Sería imprudente pensar en empatar. Si lo hacemos, podríamos vernos en dificultades; así que saldremos a ganar como única opción", dijo el técnico en una rueda de prensa en Monterrey, donde este miércoles Corea del Sur cerrará su participación en el Grupo A ante los sudafricanos.

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Con un triunfo sobre República Checa y una derrota ante México, los coreanos tienen tres unidades; si mañana igualan, llegarían a cuatro, una cifra con la que estarían en la fase de los 32 mejores.

"En este último partido de la fase de grupos, mis jugadores enfrentarán el partido con confianza y fe, con la meta de sumar tres puntos", reiteró.

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Corea del Sur sale como favorito ante Sudáfrica, pero estos dejaron buena impresión al empatar con los checos el pasado jueves, de lo cual ha tomado nota Myung-bo, quien reconoció la calidad de los africanos.

Los coreanos perdieron por 1-0 ante México en un partido que dominaron por momentos, pero sufrieron las consecuencias de un error del guardameta Kim Seung Gyu, que abrió las puertas al gol del Tri.

Myung-bo explicó que no fue un partido malo, aunque la derrota le pegó duro al equipo, que ya se recuperó y está listo para buscar la victoria contra Sudáfrica, que tiene un punto y está obligado a ganar para clasificarse.

El estratega agradeció el apoyo recibido en México, menos el pasado jueves cuando jugaron con los dueños de casa, y dio por hecho que mañana serán impulsados por miles de turistas que están en el país y decenas de empresarios residentes en Monterrey.

"Contar con la energía de los hinchas en Monterrey será un regalo inmenso para los jugadores; ahí tendremos una ventaja", aceptó.

Al referirse a las elevadas temperaturas en Monterrey, dijo que la estudiaron y no será algo influyente en el rendimiento de su equipo.

"Solo pensamos en ganar y estar en la próxima fase, nada más", concluyó. EFE

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