Sánchez cree que "hay jueces haciendo política", la minoría, y apela a que el CGPJ se defienda de "procesos defectuosos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que cree que "hay jueces haciendo política", "afortunadamente" la minoría, y "políticos que tratan de hacer justicia", algo que, según ha lamentado, hace un "daño terrible" al Poder Judicial.

Así se ha pronunciado el jefe del Ejecutivo en una entrevista en el 'Telediario' de 'TVE', que ha recogido Europa Press, preguntado por las investigaciones judiciales que afectan a su entorno familiar.

Sánchez ha lamentado que dichas acusaciones provienen "de denuncias falsas, de recortes de prensa, de organizaciones ultraderechistas" que se presentan en determinados juzgados para abrir una causa, en este caso contra familiares. "Y yo, por supuesto, que defiendo su honestidad y su inocencia", ha zanjado.

El presidente del Gobierno se ha mostrado confiado en la Justicia, si bien ha señalado que aunque "la inmensa mayoría de jueces y fiscales de nuestro país hacen bien su trabajo y cumplen con la ley, con la misma rotundidad digo hay jueces que no". "Están pagando dos personas por el mero hecho de ser familiares míos", ha dicho.

Así, ha pedido una reflexión por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre "cómo poder defenderse ante procesos que claramente son muy defectuosos tanto en el fondo como la forma". "Esto es algo que representa o que corresponde al Poder Judicial y, por tanto, tendrán que ser ellos quienes valoren si estas instrucciones, si estas causas abiertas, tienen los parámetros de independencia, de respeto a la presunción de inocencia que creo que merecen todos los ciudadanos y ciudadanas en nuestro país", ha indicado.

Por otra parte, Sánchez se ha reafirmado en su defensa de la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien tiene pendiente sentarse en el banquillo por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. "Voy a estar con los fiscales y jueces que persigan al delincuente", ha dicho.

