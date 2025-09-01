Montero (Podemos) pide al Gobierno que "abandone su complicidad con el genocidio" de Israel

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha urgido al Gobierno a que "abandone su complicidad con el genocidio" y a que todos los países rompan relaciones con Israel, al que califica de Estado terrorista.

En declaraciones en Barcelona este domingo antes de que la Global Sumud Flotilla parta a Gaza, ha dicho que la gente que se embarca en la flotilla "está haciendo lo que deberían hacer todas las instituciones del mundo", que es, a su juicio, hacer todos los esfuerzos a su alcance para parar el genocidio.

"Que convoquen un Consejo de Ministros extraordinario y que abandone el Gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista y Sumar, su complicidad", ha dicho, y ha pedido que toda la ciudadanía apoye la flotilla durante toda su travesía, como forma de protección.