El PP lamenta las incidencias ferroviarias del fin de semana y pide al Gobierno "soluciones"

Por Newsroom Infobae

El secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra, ha lamentado las incidencias registradas en la conexión ferroviaria entre Madrid y Granada durante este fin de semana, enmarcadas en la operación retorno, y ha pedido al Gobierno de España "alguna medida y solución en el caos ferroviario que está sufriendo la provincia".

Según una nota emitida por el partido, Saavedra ha destacado que las incidencias se suman a "las ya de por sí escasas conexiones ferroviarias que sufre Granada" y ha denominado el servicio ferroviario como "fundamental, no solo para los granadinos, sino para el desarrollo económico y el turismo en nuestra tierra" a la par que ha apostillado que se ve "gravemente perjudicado".

Por ello, el dirigente popular ha instado al PSOE de Granada a "posicionarse claramente" en defensa de los intereses de los granadinos y ha expresado que es "urgente" que el Gobierno "actúe y aporte soluciones de manera inmediata" en este sentido.

