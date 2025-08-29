Espana agencias

Rueda avanza que hará "propuestas de futuro" cuando comparezca por los incendios y desea que haya consenso

Por Newsroom Infobae

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avanzado que en su comparecencia en el primer pleno ordinario del periodo de sesiones, que está previsto para los días 9 y 10 de septiembre, prevé hacer un balance de la gestión en esta ola de incendios, pero también "propuestas de futuro" y ha manifestado que desearía que "tuviesen consenso".

Si esto ocurre, ha indicado que la oposición estará, a su juicio, "en el camino correcto". De lo contrario, ha advertido que, si se limitan al "desgaste político y a nada más", será "la oposición de siempre", que

Rueda ha afirmado que durante la ola de incendios vio una oposición "bastante desconectada" que ha pedido su comparecencia porque "no esperaba" que él fuese al Pazo do Hórreo "a petición propia". También ha esgrimido que ahora "hablan de que se cree una comisión" que, de celebrarse, "también dirían que estaba deturpada, como la anterior".

"Ya savemos lo que hay. La oposición no me ha sorprendido en esta ola de incendios", ha sentenciado, antes de afear que su presencia "fue mejorable". "Siempre digo que serían muy bienvenidos en el centro de coordinación. Pero no apareció nadie, ni a dar ánimos, ni a preguntar qué tal las cosas", ha lamentado y con el BNG en el foco se ha quejado de que al Gobierno central no se le hizo "ni una sola crítica por la tardanza en enviar medios o más exigencias".

RESPUESTA A PUENTE

Sobre las críticas vertidas por el ministro de Transportes, Óscar Puente, hacia la gestión por parte de la Xunta y de otras administraciones autonómicas que dirige el PP, ha rechazado hacer caso de quien "ve los incendios de refilón, quien sigue pensando que es una buena idea la pelea política continua".

"Como yo estuve en un día a día que fue bastante duro creo que hay que pasar de estas cosas, sinceramente. El que ve los incendios como una ocasión de pelea, que lo siga haciendo, pero conmigo que no cuente", ha zanjado.

