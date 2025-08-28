Espana agencias

Diputado de Vox felicita a las aficiones de fútbol investigadas por cánticos contra Sánchez: "Que cunda el ejemplo"

El diputado de Vox por Baleares Jorge Campos Asensi ha felicitado este miércoles a las aficiones del Oviedo y del Betis, denunciadas por La Liga por cánticos contra Pedro Sánchez en sus estadios, e incluso ha pedido "que cunda el ejemplo".

La Liga ha denunciado a estos dos equipos de División de Honor ante el Comité de Competición por cánticos insultantes contra el presidente del Gobierno -"Pedro Sánchez, hijo de puta"--, en los partidos del pasado fin de semana.

Jorge Campos, que es portavoz de Vox en las Comisión de Política Territorial del Congreso, se ha hecho eco de este suceso para felicitar a los equipos denunciados: "Mis felicitaciones a las aficiones del Betis y del Oviedo. ¡Que cunda el ejemplo!", ha escrito en la red social X, en un mensaje recogido por Europa Press.

Otro de los diputados de Vox en el Congreso, Javier Ortega Smith, ya ha publicado varios mensajes en redes sociales insultando al líder del PSOE. El pasado mes de junio le llamó directamente "hijo de la gran puta" y un mes antes, en otro mensaje de X, tildó a Sánchez de "gilipollas y traidor".

