El Gobierno permite a Exteriores nombrar nueva secretaria general técnica y cambiar cinco embajadores

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento de Carmen Burguillo Burgos como nueva secretaria general técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores, dentro de un paquete de relevos en el departamento que dirige José Manuel Albares.

Burguillo, que ya fue secretaria general técnica del Ministerio de Universidades de Manuel Castells en 2020 y que actualmente estaba destinada en el departamento de Juventud e Infancia de Sira Rego, sucede ahora en Exteriores a Rosa Velázquez Álvarez, una diplomática y doctora en Derecho que fue asesora del Ministerio de Justicia y a la que se ha nombrado también este martes como nueva embajadora permanente de España en el Consejo de Europa.

El hasta ahora representante ante el Consejo de Europa, Juan Ignacio Morro Villacián, ha sido promovido como nuevo embajador de España en Costa Rica. Antes había pasado por las embajadas de Corea, China, Rusia y en la representación permanente ante las Naciones Unidas.

También se ha designado a María Teresa Lizaranzu Perinat, que fue cónsul adjunta en Jerusalén y embajadora en Bosnia y ante la Unesco, como nueva jefa de la delegación diplomática española en Irlanda Desde septiembre de 2025, estaba trabajando en la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia de Cooperación.

Asimismo, Borja Montesinos Martínez del Cerro, que fue embajador adjunto en ante las Naciones Unidas en Ginebra y jefe de delegación en Etiopía, ha sido nombrado embajador en Misión Especial para la Cooperación Transfronteriza. Actualmente era segundo jefe en la Embajada de España en Marruecos.

NUEVA DIRECTORA DEL ESPAÑOL EN EL MUNDO

Además, se ha designado a Mónica Colomer de Selva como directora general del Español en el Mundo, tras una carrera diplomática con diversos puestos en el Ministerio de Asuntos Exteriores y tras haber estado destinada en las embajadas de Haití, Lituania y Canadá. Estuvo al frente de la Misión Especial para la Financiación del Desarrollo para apoyar en el proceso preparatorio de la Cumbre de la ONU sobre Cooperación que acogió Sevilla el pasado julio.

Por su parte, el Gobierno ha aprobado el nombramiento propuesto por Defensa del Enrique Campo Loarte como nuevo director general del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) "Esteban Terradas". Es especialista universitario en Fundamentos de Paz, Seguridad y Defensa y en Seguridad Internacional (Área Mediterráneo) por el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado y estaba en el Gabinete técnico de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce.

