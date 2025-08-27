Espana agencias

EH Bildu se desplazará a Barcelona el próximo domingo para apoyar a la Flotilla humanitaria que partirá a Gaza

EH Bildu se desplazará a Barcelona el 31 de agosto para apoyar a la flotilla humanitaria que partirá hacia Gaza y a bordo de la cual viajarán cuatro activistas vascos. La formación soberanista ha querido reiterar este martes su apoyo al pueblo palestino y "a las diversas iniciativas que se están desarrollando en Euskal Herria para denunciar el genocidio y reclamar el fin del drama humanitario que sacude a los Territorios Palestinos Ocupados".

En un comunicado, EH Bildu ha puesto en valor la iniciativa de la Flotilla Global Sumud, en la que participan más de 44 países y que apoyan más de 200 colectivos sociales vascos.

Tras recordar que en la flotilla que saldrá hacia Gaza participarán cuatro activistas vascos, ha anunciado que estará presente en el puerto de Barcelona en esa jornada, "junto con decenas de personas solidarias, para saludar y mostrar su apoyo a esta iniciativa".

"Consideramos que el contexto actual exige dar pasos ambiciosos en la defensa de los derechos humanos del pueblo palestino", ha subrayado la formación soberanista, para la que "resulta imprescindible reclamar una revisión integral de las relaciones comerciales, políticas y diplomáticas con Israel, así como la suspensión del acuerdo que la Unión Europea mantiene con la potencia sionista".

EH Bildu recuerda que lleva años trabajando, "tanto de forma discreta como en las instituciones y en las calles para exigir el fin del apartheid". También ha destacado los diferentes pronunciamientos realizados en los Parlamentos de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, en los que se demandan a los Gobiernos de Euskadi, de la Comunidad Foral y al Estado español "que actúen como agentes activos y pongan freno a las políticas de Netanyahu".

