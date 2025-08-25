Espana agencias

El PP exige al Gobierno que "no abandone" la defensa de fronteras y aeropuertos "ante la actual crisis migratoria"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Partido Popular (PP) ha solicitado la comparecencia de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para exigirle que active todos los mecanismos nacionales y europeos disponibles para reforzar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante la actual crisis migratoria que vive España.

"No se les puede abandonar en la defensa de la frontera en Ceuta, Melilla, Canarias, Baleares o en los aeropuertos españoles", ha señalado este lunes la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso y diputada melillense, Sofía Acedo.

La integrante del comité Ejecutivo Nacional de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo ha advertido de que España atraviesa una situación que "ha devenido en estructural", con dos rutas consolidadas: la atlántica hacia Canarias y la mediterránea, que en los últimos meses ha provocado un notable aumento de llegadas a Baleares y un repunte "cuadruplicado" de entradas irregulares a Melilla por vía terrestre respecto al año pasado.

La parlamentaria popular ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de ser "un Ejecutivo ausente" y de carecer de una política migratoria definida. "No hay política migratoria más inhumana que la que no existe. Le dan igual los inmigrantes como le dan igual todos los españoles", ha señalado.

Sofía Acedo ha indicado que el Grupo Popular reclamará este martes en la comisión permanente del Congreso de los Diputados conocer qué medidas se han puesto en marcha, los resultados de los acuerdos alcanzados con países africanos en los viajes oficiales del presidente del Gobierno y las políticas previstas para favorecer la integración de quienes ya residen en España. Además, ha destacado que exigirán responsabilidades por los expedientes de expulsión "que el Ministerio del Interior no ejecuta".

Acedo ha insistido en que la migración que necesita España debe ser "regular, vinculada al mercado laboral y que favorezca la integración", algo que, a su juicio, se consigue con contratos de trabajo y una planificación adecuada.

En cambio, ha lamentado que el Ejecutivo haya bloqueado las vías legales de entrada, lo que mantiene colapsadas oficinas de extranjería y paralizada la homologación de títulos extranjeros. "Desde el PP lo tenemos claro: queremos una migración ordenada, con flujos regulares, homologación ágil de títulos, migración circular y fronteras seguras", subrayó la parlamentaria, que ha reclamado activar todos los mecanismos nacionales y europeos disponibles para reforzar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Feijóo acusa a Robles de "intentar evitar sus responsabilidades" en los incendios y cree que actuó de forma "tardía"

Feijóo acusa a Robles de

Feijóo lanza 50 medidas contra incendios: registro de pirómanos, más ayudas a los afectados y acceso ágil a medios

Feijóo lanza 50 medidas contra

Sumar exige la exclusión del equipo Israel-Premier Tech de La Vuelta por su "vinculación con el genocidio" en Gaza

Sumar exige la exclusión del

El PSOE afea a Feijóo su "política sucia" con los incendios y que plantee medidas que deberían aplicar sus barones

El PSOE afea a Feijóo

Isabel Rodríguez señala a presidentes del PP por buscar "rédito" de los incendios para "pedir elecciones anticipadas"

Isabel Rodríguez señala a presidentes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España y Reino Unido planean

España y Reino Unido planean el derribo de la Verja de Gibraltar para enero de 2026

Última hora de los incendios en España hoy, en directo | Hay aún 14 incendios forestales activos y la AEMET alerta del peligro muy alto o extremo en zonas del norte y el este

Detienen a un posible asesino en serie con motivaciones homófobas tras aparecer cuatro cadáveres en el río Sena

Una familia salva la vida de una niña que se estaba ahogando en la piscina: consiguen reanimarla siguiendo por teléfono los consejos de los médicos

Un juzgado de Barcelona perdona una deuda de 87.351 a un hombre que no pudo afrontar los pagos tras quedar incapacitado por un cáncer

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 25 agosto

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Precio de la luz en España este martes

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Khabib vuelve a la carga

Khabib vuelve a la carga contra Topuria y sigue subestimándole: “Está 80-20% a favor de Arman”

Roban casi todas las bicicletas de equipo Visma de Vingegaard durante la segunda etapa de La Vuelta a España: podrían estar valoradas en 250.000 euros

Un exfutbolista de La Masía confiesa por qué eligió al club azulgrana en vez de al Real Madrid: “¿Qué vi diferente? Era la época dorada del Barcelona”

David Alonso, la nueva promesa de la MotoGP que ha ganado su primera carrera en Moto2

Russell explica quiénes son sus modelos a seguir, dentro y fuera de la Fórmula 1 y no todos son pilotos