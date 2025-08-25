Espana agencias

El PP carga contra la Aemet por los avisos de la dana: "La Generalitat no recibió avisos claros y útiles ese día"

El portavoz adjunto del PP en Les Corts, Salvador Aguilella, ha asegurado este lunes que las "mentiras" del Gobierno sobre los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en relación con la dana del 29 de octubre "hoy se han caído por su propio peso" y ha subrayado que la Generalitat "no recibió avisos claros y útiles ese día".

Así lo ha indicado después de que el jefe de Climatología de la delegación territorial de la Aemet, José Ángel Núñez, haya apostado por analizar el sistema de emergencias "en conjunto" para saber "qué fue exactamente lo que falló" en la dana del 29O y haya señalado que desde la propia entidad, "un mecanismo más dentro del engranaje de la gestión" de la catástrofe, no pueden "estar satisfechos" porque "la realidad es que hubo 228 muertos". "Evidentemente, no sabía que iban a caer 770 litros en Turís y ni en mis peores sueños me imaginé que iba a haber 220 muertos", ha afirmado.

Ante estas declaraciones, realizadas en una entrevista en À Punt, recogida por Europa Press, el portavoz adjunto del PP en Les Corts ha criticado en un comunicado que José Ángel Núñez "reconoce ahora, diez meses después de la tragedia causada por las inundaciones, que no lo hicieron muy bien ese día y que no sabían lo que iba a ocurrir".

"Reconoce que se equivocaron. Y no hablamos de un error cualquiera: este señor es el mismo que, mientras la emergencia golpeaba a nuestra tierra, se dedicaba a grabar y filtrar audios del Cecopi. Eso es inadmisible", ha sostenido, y ha añadido que estas declaraciones "se contradicen de forma flagrante con lo mantenido por Aemet y por el propio Gobierno durante los diez últimos meses, en los que han mantenido que la Generalitat tenía toda la información para afrontar la emergencia y que su gestión fue ejemplar y modélica".

A su juicio, las declaraciones de Núñez "desmontan esa versión y evidencian que no hubo previsión real ni aviso temprano. Lo que hasta ahora se ha venido vendiendo como una gestión perfecta del Gobierno fue en realidad un fracaso de previsión y alerta. Es evidente que la Generalitat no recibió avisos útiles por parte de los organismos estatales, de la CHJ y Aemet. La mentira oficial se cae por su propio peso", ha manifestado, y ha acusado a la Aemet de "mentir entonces" y de seguir "intentando maquillar su responsabilidad ahora".

"La pregunta es de sentido común: ¿hubo algún informe de la Aemet que las autoridades no siguieran? Si la respuesta es no, ¿por qué tardan diez meses en admitir que fallaron? Y lo más grave: ¿por qué no lo contó ante la jueza? Ese relato falso, que hoy se derrumba, no es un error: ha sido un intento premeditado de la izquierda de engañar a todos los valencianos", ha dicho.

Aguilella ha exigido a la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y a "sus corifeos sanchistas que rectifiquen y salgan a pedir disculpas por todas las acusaciones vertidas contra el Consell en los últimos meses, ahora que se ha demostrado lo que muchos ya sabíamos: que la principal negligencia la cometieron sus propios organismos".

