Los datos de inflación y confianza serán claves para las bolsas la próxima semana

Madrid, 24 ago (EFECOM).- Los mercados financieros estarán pendientes la próxima semana de la publicación de datos de inflación y de confianza, así como del índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) en Estados Unidos, que influirá en las posibilidades de una rebaja de los tipos de interés en este país.

Para el director Global de Análisis de Mercados de Capitales y Temáticos de la gestora Allianz Global Investors, Hans-Jörg Naumer, los datos que se publicarán la próxima semana arrojarán "un poco más de luz sobre la dirección" que tomará la economía estadounidense.

Así, los principales indicadores de confianza empresarial y de los consumidores en Alemania y EE. UU. "serán el centro de atención" y los inversores "deberían prestarles atención, ya que ofrecerán una visión prospectiva para los próximos seis meses", ha advertido Naumer.

El lunes se conocerá el índice Ifo de confianza empresarial germana de agosto, que ha tenido una tendencia de mejora desde principios de año, según considera el experto de Allianz GI, pero "no es seguro que se mantenga".

El analista de mercados Javier Cabrera cree que se trata de un dato "relevante" para los inversores y que con el "nuevo ecosistema arancelario definido" entre Europa y EE. UU., los empresarios ya pueden tomar sus decisiones "con rumbo claro", y que, por tanto, "se incremente ligeramente la confianza".

"Posiblemente se vea en los próximos meses, no tanto en el dato más reciente porque es un acuerdo que se acaba de firmar, pero irá dando pie ya a una economía algo más normalizada", añade.

El martes, se conocerán los datos de confianza del consumidor estadounidense de la Conference Board.

Para el director de Allianz GI, su publicación será "interesante", ya que, desde diciembre, "los estadounidenses han informado constantemente de un deterioro de su situación actual".

En la misma línea, Javier Cabrera, considera que esta confianza era una de las métricas que captaban la atención de los inversores porque "se había deteriorado considerablemente".

Ahora, "con un marco arancelario algo más seguro y algo más definido, debería mejorar ligeramente la confianza del consumidor en EE. UU.", ha añadido.

El mismo martes se publicarán los pedidos de bienes duraderos de julio en EE. UU., que "sin duda deberían reflejar las expectativas de la economía, ya que son las inversiones que hacen las compañías a largo plazo", ha explicado Cabrera.

De cara a la jornada del miércoles, en la que no habrá demasiados datos macroeconómicos de relevancia, los resultados de la tecnológica Nvidia serán el plato fuerte.

Según considera el analista Javier Cabrera, las subidas de Wall Street responden en buena parte a los rebotes de Nvidia, que "sigue cotizando en múltiplos muy exigentes".

Por ello, si las cifras de Nvidia se sitúan por debajo de lo que se espera "podríamos ver un impacto considerable en el mercado", no solo en esta compañía, sino "en las empresas que rodean al ecosistema de la inteligencia artificial" y si son mejores, "podríamos hablar de otro rally en el corto plazo", según el analista.

El jueves los inversores estarán pendientes de conocer el crecimiento de la economía estadounidense durante el segundo trimestre, que, aunque se trata de una revisión "será relevante, ya que un mal dato impactaría sin duda en el mercado", ha señalado Cabrera.

Asimismo, en EE. UU. las nuevas peticiones de subsidio por desempleo serán "muy seguidas por las señales que pueden dar sobre posibles medidas de política monetaria de la Reserva Federal estadounidense (banco central), según Hans-Jörg Naumer.

El viernes, los datos de la inflación ligada al consumo personal de los estadounidenses (PCE) acapararán todas las miradas de los mercados internacionales, por ser uno de los datos más relevantes de la semana.

El analista de mercados Javier Cabrera afirma que si el dato es elevado podría "dificultarse el camino para Powell (presidente de la Reserva Federal) para bajar los tipos de interés", mientras que un dato a la baja "podría impulsar a los mercados", ya que "se descontará como una bajada de tipos de interés en las próximas reuniones".

Se publicarán también datos de inflación en varios países de Europa donde "se espera estabilidad alrededor del 2 % prácticamente en todos los países" y "no debería ser nada preocupante para el mercado", ha concluido Javier Cabrera. EFECOM