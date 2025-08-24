Espana agencias

El sector del olivar se juega su cosecha en septiembre bajo el efecto del calor extremo

Agricultores encaran semanas decisivas después de que varias olas de altas temperaturas hayan dañado el fruto y reducido expectativas, mientras expertos alertan sobre el impacto del clima en los volúmenes y el valor del producto en los próximos meses

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 24 ago (EFECOM).- El sector olivarero se juega su cosecha para la nueva campaña en septiembre, cuando el clima marcará la producción y por consiguiente los precios del aceite, tras un verano de calor extremo que ha afectado a la aceituna y ha alarmado a los agricultores.

Las olas de calor han provocado mermas en los frutos del olivo y han rebajado las previsiones de cosecha para la nueva temporada, pero desde el sector productor discrepan sobre el grado de las pérdidas, si bien reconocen a Efeagro que la clave está en el clima de septiembre.

El responsable del sector de aceite de oliva de la organización agraria COAG, el andaluz Juan Luis Ávila, ha explicado a Efeagro que agosto y julio han sido "terroríficos", con récords de temperaturas en todas las zonas olivareras que "han pasado factura".

Los agricultores, según Ávila, ven menos fruto del que inicialmente se esperaba y con calibre inferior al normal por estas fechas.

En consecuencia, las previsiones se distancian de los aforos iniciales de cosecha, que apuntaban a una campaña cercana a la pasada, a juicio de Ávila, quien afirma que ahora se puede hablar de un 30 % de reducción de la producción olivarera en la campaña 2025-2026.

Por su parte, el presidente de la sección de aceite de Cooperativas Agroalimentarias, Rafael Sánchez de Puerta, ha reconocido que el sector "se juega de verdad" la cosecha en septiembre.

Los últimos datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) -a fecha del 14 de agosto- sitúan en 1.415.326,5 toneladas el aceite de oliva producido en la campaña 2024-2025; de esa cantidad, están almacenadas en las almazaras 321.936,4 toneladas.

Según el análisis de COAG, las cifras de AICA prueban que el ritmo de comercialización de aceite de oliva está siendo mayor al del año pasado y que los productores han vendido, a 31 de julio, el 87 % de la cosecha.

Por ello, según COAG, las existencias que quedan en las bodegas de las almazaras, distribución y Patrimonio Comunal Olivarero suman un 36 % del aceite producido.

Para el consumidor, el aceite de oliva es uno de los pocos alimentos que se han abaratado en el último año; según el último IPC, sus precios han bajado un 44,3 % interanual en julio.

Sánchez de Puerta ha afirmado que el año pasado se partía de una situación "absolutamente atípica" como consecuencia de la sequía y de las caídas de producción y que el sector sabía que, en cuanto se normalizara, "también los precios volverían a un nivel normal".

Con el estado actual de precios, ha añadido, "se ha dinamizado el mercado" y el futuro "dependerá completamente de las estimaciones que finalmente se hagan y de la climatología del otoño", pero por ahora todo está dentro de lo normal.

En relación con los precios, Ávila (COAG) ha indicado que están subiendo en origen, donde los productores lo están vendiendo a 3,5 euros/kilo, "lo que escasamente cubre los costes" de cultivo, por lo que, ha recalcado, debería "normalizarse" que se remunerara a los olivareros con al menos 4 o 5 euros/kilo.EFECOM

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód: 22815309 y otras)

Temas Relacionados

OlivarAceite de olivaCOAGRafael Sánchez de PuertaJuan Luis ÁvilaCooperativas AgroalimentariasAndalucíaMadridCosechaCalor extremoEFE

Últimas Noticias

Bayrou se lanza a la arena ante un otoño político muy caliente por el presupuesto de 2026

En medio de fuertes tensiones sociales, el jefe del Ejecutivo busca respaldo en sindicatos y oposición para evitar una posible moción de censura mientras aumentan las protestas y la presión sobre el plan de ajuste fiscal impulsado por el Gobierno

Infobae

Libia prepara un foro de energía conjunto con EE. UU. para impulsar la inversión

La estatal de hidrocarburos anunció una cita estratégica junto a una empresa estadounidense especializada, cuyo objetivo será afianzar vínculos comerciales, atraer inversiones extranjeras y promover la transferencia de tecnología en el mercado petrolero africano

Infobae

Dolors Montserrat (PPE) tacha de "amnistía fiscal al independentismo" la quita del FLA

La número dos del Partido Popular Europeo denuncia que la condonación de compromisos financieros a las comunidades es un trato favorable, critica que catalanes deban afrontar el coste y exige negociación transparente entre todos los territorios

Infobae

Resuelta la incidencia de la R2Sud de Rodalies (Cercanías) mientras la R3 continúa cortada

La circulación vuelve a la normalidad en las conexiones entre Barcelona y Tarragona, tras evacuar un convoy afectado, aunque usuarios de la R3 deben utilizar autobuses debido a la suspensión entre L'Hospitalet de Llobregat y La Garriga

Infobae

Temas del día de EFE Economía del lunes 25 de agosto de 2025

Cuatro meses después de la gran interrupción energética en la península ibérica, el Congreso reanuda debates sobre el incidente, mientras en Asia Evergrande sale de la Bolsa de Hong Kong y en EE. UU. Trump dialoga con Corea del Sur

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los incendios se complican de

Los incendios se complican de nuevo en León: desalojan a más de 300 vecinos de 10 poblaciones

La Policía Nacional detiene a un septuagenario que robaba a turistas en el aeropuerto de Palma y escondía los objetos en su andador

Un sindicato de la Policía Nacional denuncia que LaLiga no paga los dispositivos de seguridad de los partidos: “15 millones de euros que asumen los contribuyentes”

Un joven de 19 años sigue a una anciana desde el supermercado y en el portal de su casa la apuñala al no conseguir robarle una cadena de oro

Anulada la sanción impuesta a un agente de la Policía Nacional que se peleó con un compañero en los vestuarios de la comisaría: “Fue una disputa privada”

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del 24 agosto

Triplex de la Once: conoce la combinación ganadora del sorteo 5 del domingo 24 de agosto

La microcasa de 11 metros cuadrados que puedes conseguir por menos de 25.000 euros: con dormitorio, baño y cocina incorporada

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 24 agosto

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 24 agosto

DEPORTES

David Alonso, la nueva promesa

David Alonso, la nueva promesa de la MotoGP que ha ganado su primera carrera en Moto2

Russell explica quiénes son sus modelos a seguir, dentro y fuera de la Fórmula 1 y no todos son pilotos

Roger Federer, el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes: de dónde viene su fortuna

Un expiloto de Fórmula 1 tiene claro cuál es el mejor dúo: “Senna tendría que estar y creo que Alonso…”

Fallece un ciclista en una caída múltiple durante la segunda etapa de la Vuelta Junior a la Ribera del Duero