El PSPV acusa a Mazón de "ocultar" un cuarto anticipo del Gobierno de 324 millones para "ayudarle a pagar las facturas"

Por Newsroom Infobae

El portavoz adjunto del PSPV en Les Corts Valencianes, Toni Gaspar, ha acusado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, de haber "ocultado" el pasado junio que el Gobierno de España le transfirió a principios de ese mes un cuarto anticipo por importe de 324 millones "para ayudar a la Generalitat a pagar sus deudas con los proveedores, farmacias, autónomos o empresas, así como para atender la sanidad, la educación y los servicios sociales".

Este anticipo, han precisado los socialistas, es a cuenta de la liquidación del modelo de financiación que las comunidades autónomas cobran a finales de julio, de forma que, con esta cuarta inyección de fondos, el Gobierno adelantó a la Comunitat Valenciana la friolera de 1.810 millones, "la mayor cantidad aportada de las 17 comunidades autónomas y un 62% más que en el primer semestre de 2024, casi 700 millones más que el año pasado", según Gaspar.

El diputado socialista, en un comunicado, ha censurado la "flagrante y evidente deslealtad institucional" del jefe del Consell, "que solo pueden entenderse "desde el cinismo y la falta de escrúpulos del presidente del Ventorro". "Se ha tirado seis meses acusando a Pedro Sánchez de asfixiar a la Comunitat Valenciana, ocultando que en todo ese periodo ese mismo Gobierno de España lo estaba rescatando, no una, sino cuatro veces", ha denunciado.

El ejercicio de 2025, han incidido desde el PSPV, comenzó en enero con el Gobierno "ingresando a la Generalitat un anticipo de 500 millones a cuenta de la liquidación del modelo; en marzo, aprobó otro anticipo de 500 millones; y en abril, un tercer anticipo, de 486 millones". Hasta entonces, han especificado, la región era "la única que había gozado de estos adelantos, sumando 1.486 millones".

Mientras, en mayo se añadieron otras dos comunidades, Cataluña, con 750, y Murcia, con 200, y la Generalitat se mantuvo con los 1.486 millones. "Pero ahora, según la información remitida por la Conselleria de Hacienda en respuesta a una solicitud de documentación del Grupo Socialista, se desvela que en junio la Comunitat Valenciana recibió una cuarta aportación, de 324 millones", ha apuntado Gaspar.

En total, un adelanto de 1.810 millones, el 70 por ciento del importe de la liquidación del modelo que correspondía a la Generalitat, casi 2.700 millones. Por ello, a finales de julio a la Administración autonómica "le quedarían por ingresar cerca de 900 millones". "Mazón ha ocultado todos estos anticipos mientras sostenía que el Gobierno de España ahogaba a la Comunitat", ha censurado.

"ESCONDER SU INCOMPETENCIA E INCAPACIDAD"

Para Gaspar, las críticas de Mazón "solo responden a su intento de esconder su incompetencia e incapacidad para gestionar los fondos de los que dispone y de liderar la reconstrucción". Durante este primer semestre de 2025, ha lamentado, el jefe del Consell "dejó de pagar a las farmacias, a las residencias y a otros proveedores cuando está recibiendo los mayores recursos que ha recibido nunca la Generalitat".

"El problema es que, como estamos sabiendo estos días, está esquilmando la caja con los regalos multimillonarios a una minoría de valencianos más ricos, protagonizando una gestión negligente e incompetente", ha señalado.

"Ya lo advertimos, los regalos fiscales de Mazón a los más ricos se acaban traduciendo en recortes para las familias trabajadores", advierte el diputado socialista. La realidad es que, como demuestran los hechos, "el compromiso del Gobierno de España liderado por Pedro Sánchez con la Comunitat Valenciana es incuestionable", ha aseverado.

El portavoz adjunto del PSPV ha hecho hincapié en que, a los 1.810 millones desembolsados como anticipos, "hay que añadir medidas como los 2.400 millones que vienen este año como ayuda de la línea dana, los 700 que ya vinieron en 2024 también por parte del Gobierno a interés al 0% como ayuda dana, los más de 1.700 millones que ha inyectado directamente a los municipios afectados por la tragedia del 29 de octubre pasado y la condonación de 11.210 millones de deuda de la Generalitat que liberarán casi 1.000 millones en intereses".

"COMPROMISO HISTÓRICO" DE SÁNCHEZ

Para los socialistas, con todo ello "se evidencia un compromiso histórico de Pedro Sánchez con la Comunitat Valenciana". "Nunca la Comunitat Valenciana había recibido tal volumen de transferencias económicas del Gobierno de España como en la actualidad", han insistido.

"Todo el dinero para la reconstrucción de la Comunitat Valenciana lo está poniendo y facilitando el Gobierno de España", ha destacado Gaspar, mientras que ha criticado que la Generalitat, "de sus recursos propios, no ha puesto un euro". "Los regalos de la Generalitat solo van destinados a los mayores patrimonios de la Comunitat Valenciana", ha cuestionado.

"A estas alturas, no hay valenciano que no sepa que Mazón es el presidente del Ventorro y de la mentira" y que "aspira a sobrevivir en el cargo con embustes, atacando falsamente al Gobierno" para que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "lo deje estar un rato más ocupando en el sillón de la Generalitat", ha zanjado.

