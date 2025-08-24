Espana agencias

Egipto organizará en 2026 la primera cumbre de inteligencia artificial de GITEX en África

Representantes de compañías líderes, inversores y expertos de más de 60 países participarán en un foro internacional que, según el gobierno egipcio, buscará potenciar la estrategia digital, acelerar la innovación tecnológica y fortalecer alianzas globales en transformación digital

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Cairo, 24 ago (EFECOM).- Egipto organizará entre el 10 y el 12 de febrero de 2026 una exhibición internacional sobre inteligencia artificial, denominada "AI Everything Middle East and Africa", que reunirá a directivos de empresas, inversores y especialistas del sector de más de 60 países.

"La celebración del evento en Egipto impulsará los esfuerzos para implementar la estrategia nacional de inteligencia artificial y acelerará el uso de estas tecnologías en diversos sectores", afirmó en un comunicado el Ministerio de Comunicaciones y Tecnologías de la Información del país árabe.

El evento está organizado por la empresa GITEX Global, responsable de una de las mayores ferias tecnológicas del mundo celebrada cada año en Dubái, en colaboración con la Agencia de Desarrollo de la Industria de las Tecnologías de la Información (ITIDA) de Egipto.

A la cumbre asistirán "importantes empresas internacionales" y empresas emergentes que operan en el ámbito de la inteligencia artificial, así como entidades, expertos, especialistas e inversores de más de 60 países de todo el mundo, dijo el comunicado.

Según la nota, se tratará del evento tecnológico global más destacado de Oriente Medio y África, y servirá como plataforma estratégica para "el intercambio de conocimientos, la exploración de oportunidades de inversión y el fortalecimiento de las alianzas internacionales en el ámbito de la tecnología".

La reunión destacará las aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial en "sectores vitales" y es una extensión de la serie global de eventos GITEX, celebrados por esta empresa en varios países con el objetivo de "apoyar el proceso de transformación digital y promover la innovación".

En este contexto, el titular de la ITIDA, Amr Talaat. afirmó que la organización por parte de Egipto del evento "reafirma el compromiso de Egipto de participar activamente en los esfuerzos globales destinados a aprovechar las tecnologías de inteligencia artificial para impulsar el desarrollo económico y social".

Talaat concluyó que la inteligencia artificial se ha convertido en un pilar clave de la estrategia digital de Egipto, dado su papel fundamental en la promoción del crecimiento de la economía digital y el logro del desarrollo sostenible. EFECOM

Temas Relacionados

Inteligencia artificialEgiptoGITEX GlobalITIDAEl CairoDubáiTecnologíaAmr TalaatTransformación digitalInnovaciónEFE

Últimas Noticias

Bayrou se lanza a la arena ante un otoño político muy caliente por el presupuesto de 2026

En medio de fuertes tensiones sociales, el jefe del Ejecutivo busca respaldo en sindicatos y oposición para evitar una posible moción de censura mientras aumentan las protestas y la presión sobre el plan de ajuste fiscal impulsado por el Gobierno

Infobae

Libia prepara un foro de energía conjunto con EE. UU. para impulsar la inversión

La estatal de hidrocarburos anunció una cita estratégica junto a una empresa estadounidense especializada, cuyo objetivo será afianzar vínculos comerciales, atraer inversiones extranjeras y promover la transferencia de tecnología en el mercado petrolero africano

Infobae

Dolors Montserrat (PPE) tacha de "amnistía fiscal al independentismo" la quita del FLA

La número dos del Partido Popular Europeo denuncia que la condonación de compromisos financieros a las comunidades es un trato favorable, critica que catalanes deban afrontar el coste y exige negociación transparente entre todos los territorios

Infobae

Resuelta la incidencia de la R2Sud de Rodalies (Cercanías) mientras la R3 continúa cortada

La circulación vuelve a la normalidad en las conexiones entre Barcelona y Tarragona, tras evacuar un convoy afectado, aunque usuarios de la R3 deben utilizar autobuses debido a la suspensión entre L'Hospitalet de Llobregat y La Garriga

Infobae

Temas del día de EFE Economía del lunes 25 de agosto de 2025

Cuatro meses después de la gran interrupción energética en la península ibérica, el Congreso reanuda debates sobre el incidente, mientras en Asia Evergrande sale de la Bolsa de Hong Kong y en EE. UU. Trump dialoga con Corea del Sur

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los incendios se complican de

Los incendios se complican de nuevo en León: desalojan a más de 300 vecinos de 10 poblaciones

La Policía Nacional detiene a un septuagenario que robaba a turistas en el aeropuerto de Palma y escondía los objetos en su andador

Un sindicato de la Policía Nacional denuncia que LaLiga no paga los dispositivos de seguridad de los partidos: “15 millones de euros que asumen los contribuyentes”

Un joven de 19 años sigue a una anciana desde el supermercado y en el portal de su casa la apuñala al no conseguir robarle una cadena de oro

Anulada la sanción impuesta a un agente de la Policía Nacional que se peleó con un compañero en los vestuarios de la comisaría: “Fue una disputa privada”

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del 24 agosto

Triplex de la Once: conoce la combinación ganadora del sorteo 5 del domingo 24 de agosto

La microcasa de 11 metros cuadrados que puedes conseguir por menos de 25.000 euros: con dormitorio, baño y cocina incorporada

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 24 agosto

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 24 agosto

DEPORTES

David Alonso, la nueva promesa

David Alonso, la nueva promesa de la MotoGP que ha ganado su primera carrera en Moto2

Russell explica quiénes son sus modelos a seguir, dentro y fuera de la Fórmula 1 y no todos son pilotos

Roger Federer, el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes: de dónde viene su fortuna

Un expiloto de Fórmula 1 tiene claro cuál es el mejor dúo: “Senna tendría que estar y creo que Alonso…”

Fallece un ciclista en una caída múltiple durante la segunda etapa de la Vuelta Junior a la Ribera del Duero