Egipto organizará en 2026 la primera cumbre de inteligencia artificial de GITEX en África

El Cairo, 24 ago (EFECOM).- Egipto organizará entre el 10 y el 12 de febrero de 2026 una exhibición internacional sobre inteligencia artificial, denominada "AI Everything Middle East and Africa", que reunirá a directivos de empresas, inversores y especialistas del sector de más de 60 países.

"La celebración del evento en Egipto impulsará los esfuerzos para implementar la estrategia nacional de inteligencia artificial y acelerará el uso de estas tecnologías en diversos sectores", afirmó en un comunicado el Ministerio de Comunicaciones y Tecnologías de la Información del país árabe.

El evento está organizado por la empresa GITEX Global, responsable de una de las mayores ferias tecnológicas del mundo celebrada cada año en Dubái, en colaboración con la Agencia de Desarrollo de la Industria de las Tecnologías de la Información (ITIDA) de Egipto.

A la cumbre asistirán "importantes empresas internacionales" y empresas emergentes que operan en el ámbito de la inteligencia artificial, así como entidades, expertos, especialistas e inversores de más de 60 países de todo el mundo, dijo el comunicado.

Según la nota, se tratará del evento tecnológico global más destacado de Oriente Medio y África, y servirá como plataforma estratégica para "el intercambio de conocimientos, la exploración de oportunidades de inversión y el fortalecimiento de las alianzas internacionales en el ámbito de la tecnología".

La reunión destacará las aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial en "sectores vitales" y es una extensión de la serie global de eventos GITEX, celebrados por esta empresa en varios países con el objetivo de "apoyar el proceso de transformación digital y promover la innovación".

En este contexto, el titular de la ITIDA, Amr Talaat. afirmó que la organización por parte de Egipto del evento "reafirma el compromiso de Egipto de participar activamente en los esfuerzos globales destinados a aprovechar las tecnologías de inteligencia artificial para impulsar el desarrollo económico y social".

Talaat concluyó que la inteligencia artificial se ha convertido en un pilar clave de la estrategia digital de Egipto, dado su papel fundamental en la promoción del crecimiento de la economía digital y el logro del desarrollo sostenible. EFECOM