El PSOE advierte de que los presidentes autonómicos deberán rendir cuentas de "qué ha hecho cada uno" ante los incendios

La secretaria de Economía y portavoz adjunta de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Enma López, ha avisado este viernes de que "habrá un momento" en el que los presidentes autonómicos tendrán que rendir cuentas de "qué ha hecho cada uno" ante los incendios que han asolado varias provincias y ha insistido en el que el Gobierno central ha puesto "todos los medios posibles" a disposición de las autonomías.

Lo ha dicho en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, al ser preguntada sobre las manifestaciones que han tenido lugar en localidades como Ponferrada (León) y Vigo (Pontevedra) para solicitar responsabilidades al presidente castellano-leonés, Alfonso Fernández Mañueco, y al gallego Alfonso Rueda, por su gestión en esta materia.

La dirigente socialista considera que la ciudadanía es "inteligente" y "sabe muy bien quién es el competente" en cuestión de incendios, "lo que ha pasado" y "cómo se ha recortado en prevención" y también ha dicho comprender la "indignación" expresada por parte de la población.

"Nosotros, desde el PSOE y el Gobierno estamos en la gestión, en poner todos los medios posibles y en la unidad, pero claramente habrá un momento en el que rendir cuentas de qué ha hecho cada uno", ha comentado, remitiéndose a las palabras de la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, quien ya avisó de que no iba a permitir que "se borrase" lo que había hecho cada administración.

MEDIOS "GUARDADOS EN UN GARAJE"

En este contexto, ha destacado que ha leído noticias "preocupantes" como que Fernández Mañueco "pedía más medios probablemente imposibles, mientras daba la sensación de sus propios medios los tenía guardados en un garaje".

También ha vuelto a cargar contra el PP por señalar a Barcones como "una pirómana más". "Cuando insultan a la directora de Protección Civil insultan también a los grandísimos profesionales que se están dejando la vida por apagar esos incendios", ha advertido.

López ha lamentado que "a falta de gestión, propuestas y competencias" a los 'populares' "solo les quedan los insultos". "Puede que Feijóo no tenga nada que hacer pero los presidentes autonómicos, sí", ha añadido, quejándose de que, "lejos de retractarse", en el PP vayan "a más" y continúen en la línea de la "confrontación".

TRABAJAR POR LA UNIDAD

"¿Qué mas tiene que pasar para que el PP abandone política de la crispación y los insultos y se pongan a trabajar?", se ha preguntado, antes de defender el Pacto de Estado contra el cambio climático que va impulsar el Gobierno.

Además, ha insistido en que esta situación no puede aún darse por "superada" y se debe trabajar por la unidad y ha vuelto a pedir al PP que se aleje del "negacionismo de Vox".

En este contexto, ha querido concretar, respecto a los cálculos que apuntan a que el 80% de los incendios han sido provocados, que pueden haber sido por pirómanos o desatarse como consecuencia de imprudencias y que, en todo caso, su virulencia está relacionada con las olas de calor, las altas temperaturas y la sequía hidríca, todas ellas vinculadas a los efectos del cambio climático.