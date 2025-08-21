Espana agencias

Prohens reprocha a Sánchez que esté de vacaciones mientras Baleares recibe 1.500 migrantes en lo que va de agosto

Por Newsroom Infobae

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que esté de vacaciones mientras Baleares soporta un elevado incremento en la llegada de migrantes a bordo de pateras, con unos 1.500 personas arribadas en lo que va de agosto.

Así se ha expresado este jueves en la rueda de prensa posterior a la reunión que ha mantenido durante dos horas con los presidentes de los cuatro consells insulares para abordar la crisis migratoria en el archipiélago.

La presidenta autonómica ha recordado que hace un mes que se reunió con Sánchez en Palma y le suplicó "que dejara de ignorar a Baleares, que dejara de ignorar el drama humanitario que supone la migración irregular, que dejara de insultar a los ciudadanos de Baleares con su ignorancia".

"La respuesta han sido 1.500 migrantes en 15 días y el presidente Sánchez de vacaciones mientras aquí los cuatro consells y el Govern estamos en una situación nunca vista y nunca conocida, que nos tiene absolutamente desbordados", ha reprochado.

Prohens también ha señalado que el presidente del Gobierno se comprometió a mejorar sus relaciones diplomáticas con Argelia para frenar los flujos migratorios, pero ha lamentado que desde entonces la situación no ha cambiado.

"La situación no solo no ha cambiado sino que el presidente debe estar intensificando estas relaciones diplomáticas desde La Mareta. Lo único que hemos visto son vacaciones, ignorancia e insulto", ha ironizado.

La líder autonómica también ha cargado contra el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, al que ha afeado que no haya asistido a la reunión de este jueves.

"Esta reunión que hemos celebrado no ha querido celebrarla con nosotros el delegado del Gobierno. Hace meses que solicitamos una reunión conjunta con él y obtuvimos una negativa por respuesta. Hoy hemos celebrado una reunión sin él, que debería haberse celebrado en Delegación del Gobierno, donde están las competencias, las herramientas y los medios para actuar", ha subrayado.

Pese a su rechazo, ha reivindicado, tanto el Govern como los consells insulares han seguido trabajando para abordar "uno de los temas más preocupantes de este verano y que parece que no solo no tiene visos de solucionarse sino que será cada vez más preocupante y alarmante".

