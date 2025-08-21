Prohens advierte que la ruta migratoria a Baleares es "la que más crece de toda Europa" y exige el despliegue de Frontex

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha advertido que la ruta migratoria entre Argelia y Baleares es "la que más crece de toda Europa" y ha exigido, una vez más, el despliegue de los efectivos de Frontex en el archipiélago.

Lo ha dicho este jueves en la rueda de prensa posterior a la reunión que ha mantenido con los presidentes de los cuatro consells insulares para abordar la crisis migratoria en las Islas.

En lo que va de año, ha detallado Prohens, han llegado a Baleares más de 4.700 personas migrantes en patera, "el doble que el año pasado a estas alturas". Solo en los últimos 20 días, ha apuntado, lo han hecho unas 1.500 personas.

"Hemos repasado los datos y la ruta entre Argelia y Baleares es la que más crece no solo de toda España sino de toda Europa", ha asegurado.

Para hacer frente a esta situación, la líder autonómica ha reclamado al Gobierno que intensifique sus relaciones diplomáticas con Argelia, tal y como se comprometió el presidente Pedro Sánchez, "para controlar la llegada de pateras y luchar contra las mafias que trafican con vidas humanas y ganando dinero con esta ruta".

Prohens ha anunciado que, junto a los presidentes de los conells insulares, se reunirán próximamente --la previsión es que a finales de septiembre-- con el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, para abordar la posibilidad de que Frontex se despliegue en el archipiélago.

"Desde 2021 Frontex alerta de la situación de la ruta balear. Desde 2024 ha elevado la alerta a nivel medio y nos consta que desde 2025 se han planteado la posibilidad de elevarla a nivel alto para poderse desplegar", ha señalado.

A su parecer, ha detallado a preguntas de los periodistas, esta medida permitiría a Baleares contar con medios humanos especializados en el control de fronteras y la gestión de los flujos migratorios. También medios materiales como drones o radares.

"Supondría que cuando estas personas llegan el control que se haga, la entrevista, sea mucho más exhaustivo y más segura la información que podamos tener para saber como actuar en cada caso", ha añadido.

