El PP dice que Cádiz está "discriminada" en el reparto de bienes decomisados al narco y pide cuentas en el Senado

Por Newsroom Infobae

El senador del Partido Popular por la provincia de Cádiz y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha anunciado que va a presentar una batería de preguntas en el Senado sobre la decisión adoptada por el Gobierno de España de "discriminar" al Campo de Gibraltar en el reparto de los fondos procedentes de los bienes decomisados al narcotráfico, y que se destinan a financiar programas y proyectos relacionados con la prevención de esta lacra social.

En una nota del PP, Landaluce ha considerado "absolutamente inconcebible" que el conjunto de la provincia de Cádiz, "la cuarta de España en la que más bienes son incautados a las redes dedicadas al narcotráfico, quede prácticamente al margen de esta distribución".

Ha recordado que Cádiz es un territorio que "necesita no solo incrementar los recursos destinados a la lucha contra los ilícitos, sino también poner en marcha los mecanismos preventivos que posibiliten que especialmente los más jóvenes se alejen de la posibilidad de caer en estas redes mafiosas".

"Una vez más, y ya hemos perdido la cuenta, Pedro Sánchez y sus ministros dan la espalda a la comarca del Campo de Gibraltar, una de las más importantes de toda España, y que está sometida a unas tensiones especiales que no se dan en otros territorios, pero para su Gobierno se ha convertido ya en un mantra despreciar a los campogibraltareños", ha lamentado.

Continuando en ese sentido, Landaluce ha acusado al Gobierno de España de "castigar" a la comarca "sin inversiones en infraestructuras, sin atender a la masiva petición de la declaración de zona de especial singularidad, sin dar respuesta a las muchas incógnitas y oscuridades que rodean al acuerdo sobre Gibraltar, y ahora también, dando más fondos a otras zonas de España que no están afectadas por la misma problemática que nosotros", en referencia al narcotráfico.

Esta "misérrima distribución", ha criticado, "supone una ofensa para los profesionales que a diario tienen que luchar contra las redes criminales que se dedican al tráfico de drogas y a las que asestan duros golpes para suprimir algunas de sus fuentes de financiación, caso del blanqueo de capitales".

Según sus palabras, "las Fuerzas de Seguridad del Estado, Vigilancia Aduanera y la Administración de Justicia ven con estupor como el fruto de sus esfuerzos, conseguido en ocasiones poniendo en juego incluso sus vidas, hace que se beneficien otras provincias españolas que ni por asomo padecen este problema".

Con todo ello, ha asegurado que "no nos van a callar" y que seguirán reclamando "lo que en justicia nos corresponde".

Así, ha indicado que exigirán la puesta en marcha de acciones que permitan combatir el narcotráfico "desde todos los frentes posibles", siendo "fundamental" contar con planes y acciones formativas que permitan dotar a los jóvenes de "la preparación necesaria que les posibilite acceder en las mejores condiciones al mercado laboral", algo que "con decisiones que como ésta se encuentra muy lejos de poder conseguirse".

