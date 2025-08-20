Espana agencias

UPA pide entrar en el pacto de Estado contra incendios para abordar este "gran desafío"

La entidad agraria propone sumarse a la alianza nacional para combatir la devastación causada por el fuego, exhortando acciones dirigidas a proteger tanto a trabajadores rurales como a sus animales y demandando mayor compromiso institucional frente a la emergencia

Por Newsroom Infobae



Madrid, 20 ago (EFECOM).- La organización agraria UPA ha pedido participar en el pacto de Estado contra los incendios forestales para abordar "este gran desafío" que afecta "al conjunto de la sociedad y, especialmente, a las explotaciones agrícolas y ganaderas".

Desde UPA ven "muy acertada" la propuesta del Gobierno de este pacto de Estado porque son "unos auténticos convencidos de la necesidad de abordar este gran desafío", según ha señalado en un comunicado su secretario general, Cristóbal Cano.

Para UPA, son necesarias medidas concretas que respondan a las necesidades de los productores y cree que el "abandono rural y la falta de prevención están dejando al campo indefenso frente al fuego".

La organización, que ha lamentado las pérdidas humanas y materiales por estos incendios en el país, ha pedido precaución a las personas afectadas por los incendios y ha exigido una "total y absoluta" implicación por parte de "todas" las administraciones en la gestión y disposición de "todos los medios y recursos posibles".

En el comunicado, la organización ha recordado que ha puesto a disposición de los agricultores su red de oficinas donde se facilitan servicios de apoyo y orientación para hacer frente a las consecuencias "de esta tragedia".

Además, ha pedido la provisión de alimento y agua "de forma urgente" para los animales que han sobrevivido a los incendios; ayudas directas para los productores afectados; o la revisión de las restricciones autonómicas que impiden el pastoreo en terrenos incendiados durante largos periodos.

UPA ha recordado finalmente que, detrás de la proliferación de incendios, hay factores que llevan "años agravándose" como la reducción de la ganadería extensiva, la "falta de gestión eficaz" en prevención; o el cambio climático, "una amenaza cada vez más evidente". EFECOM

Incendios forestalesUPAGobierno de EspañaCristóbal CanoEFECOMMadridEspañaPrevenciónGanaderíaAgriculturaEFE

