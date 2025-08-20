Espana agencias

Sumar Galicia insta a Rueda a ejercer "de una vez" el liderazgo en la gestión de la crisis de los incendios

Por Newsroom Infobae

El secretario xeral de Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López, ha instado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a ejercer "de una vez" el liderazgo en la gestión de la crisis de los incendios.

"Y que pida el nivel tres de emergencia si se ve superado", señala para asegurar que la Consellería do Medio Rural "está desaparecida en estos días".

La formación sostiene que la Xunta está "errando en la gestión de la crisis de los incendios, con falta de transparencia, huyendo de sus responsabilidades e intentando confrontar con el gobierno del Estado para tapar su incompetencia y falta de prevención".

Al respecto, insiste en que "las competencias directas son de la Xunta de Galicia" y añade que "los recortes y la falta de refuerzo de los medios humanos y técnicos tienen consecuencias dramáticas".

