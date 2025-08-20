Simeone pierde a Baena; Sorloth y Gallagher, alternativas en el once

(Actualiza tras la confirmación de la lesión muscular de bajo grado de Baena)

Majadahonda (Madrid), 20 ago (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, pierde a Álex Baena, por una lesión muscular de bajo grado, para el partido del sábado contra el Elche, en el que Alexander Sorloth o Conor Gallagher son las alternativas en el once probado este miércoles por el técnico.

Baena, titular en el RCDE Stadium y sustituido en el minuto 68 por Antoine Griezmann, participó en la sesión vespertina del lunes y en la primera parte del entrenamiento matutino de este martes, aunque no en los ensayos tácticos de la probable alineación que lleva a cabo el entrenador posteriormente.

Las pruebas médicas confirmaron después que padece una "lesión muscular de bajo grado" que lo apartará de la competición entre una semana y diez días, según el tiempo que generalmente exigen este tipo de dolencias.

Sin Baena en esas pruebas, Simeone probó variaciones en su once. Conor Gallagher o Alexander Sorloth son las alternativas que maneja el técnico, que en el resto de posiciones va definiendo su once.

En él, para el duelo del próximo sábado se perfilan como titulares Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko y Matteo Ruggeri, en la defensa; Giuliano Simeone, como extremo o carrilero derecho, dependiendo del momento; Pablo Barrios, Johnny Cardoso y Thiago Almada, en el medio campo; y Julián Alvarez, en la delantera.

Sorloth o Gallagher completarían la alineación, a falta aún de dos entrenamientos, jueves y viernes, para terminar de configurar el once inicial.

Entre tanto, José María Giménez no se ejercitó en ningún momento con el grupo, al igual que los últimos dos meses, dentro de su proceso de recuperación de la lesión muscular sufrida el pasado 20 de junio en el Mundial de Clubes. EFE