Portugal, España y Austria lideran un operativo para incautar 66 millones en dinero falso

Lisboa, 20 ago (EFECOM).- Las autoridades portuguesas informaron este miércoles de que participaron en una operación policial coliderada junto a España y Austria y apoyada por Europol que impidió la distribución a través de los servicios postales europeos de monedas y billetes de dinero falsos con un valor total estimado superior a 66 millones de euros.

La Policía Judicial (PJ) lusa explicó en un comunicado que esta operación, bautizada como 'Decoy II', contó con la participación de autoridades de 18 países, incluyendo órganos de policía criminal y autoridades aduaneras europeas, y lo que llevó a la apertura de 102 investigaciones para desmantelar redes delictivas dedicadas a la falsificación de dinero.

A nivel global fueron aprehendidos cerca de 300 paquetes con monedas falsas y más de 990.000 artículos falsificados, incluidos billetes y monedas de valor superior a 280.000 euros, 679.000 dólares estadounidenses y 12.000 libras esterlinas, según la nota.

En Portugal, detectaron ocho paquetes originarios de Asia que permitieron la incautación de más de 2.000 billetes falsos (mayoritariamente euros), con un valor global de 35.235 euros y 8.000 yenes.

La PJ explicó que el operativo policial tuvo lugar entre octubre de 2024 y mayo de 2025, en el ámbito del EMPACT/AP SOYA, y contó con el apoyo de OLAF/Organismo Europeo de Lucha Antifraude. EFECOM