Pacheta: "El Eibar es un equipo dinámico y con recursos"

El técnico del Granada advierte sobre la versatilidad del rival en la previa del duelo de LaLiga Hypermotion, subraya la importancia de la contundencia ofensiva y muestra confianza absoluta en el compromiso y crecimiento del grupo rojiblanco

Granada, 20 ago (EFE).- El entrenador del Granada, José Rojo 'Pacheta', calificó este miércoles al Eibar, su rival del viernes en la segunda jornada de LaLiga Hypermotion (Segunda División), como "un equipo dinámico y con recursos, que utiliza varios dibujos", y pidió a sus jugadores "cargar más el área" para "hacer goles".

Pacheta se refirió este miércoles en rueda de prensa al problema del club para las inscripciones de jugadores, con cuatro fichajes rojiblancos aún sin ficha y con muchas posibilidades de que no jueguen en Eibar, como ya ocurrió en la primera jornada ante el Deportivo.

"Mi foco está en los jugadores que tengo, que son los importantes, pero eso no quita para que deba tener las suficientes miras como para que pase cualquier cosa. Tengo que estar preparado para cualquier tipo de escenario", indicó al respecto.

Sobre el Eibar, advirtió de que es un adversario que puede utilizar varios sistemas, por lo que pidió a los suyos "estar muy atentos a las modificaciones que hagan y ser valientes para plantear un partido que no sea el que ellos quieran".

"Tenemos que ser sólidos y duros para que no nos aculen. El Eibar es un equipo que aprieta bien, es valiente en la presión y no te deja estar cómodo en ningún momento. Tenemos que cargar más el área, hacer goles y cambiar esa sensación de que hacemos pocos goles", recalcó.

Sobre sus primeras sensaciones una vez iniciada la temporada, Pacheta dejó claro que su objetivo al asumir el banquillo del conjunto andaluz es "intentar hacer al Granada CF un poquito más grande”, aun teniendo "claras" las "dificultades" por las que pueden pasar, aunque cree en "el proyecto".

"El mensaje que quiero mandar es que el proceso será duro, pero es chulo, con chicos jóvenes que pagarán peajes como los del partido con el Deportivo de La Coruña, pero mi trabajo es empujar y trabajar", aseveró.

El técnico burgalés aseguró que ve "al grupo comprometido y con una pasión para que esto salga bien" que le "pone", y añadió: "cuando vea un grupo en el que no soy aceptado, o que no acepten todo lo que les cuente, cogeré la puerta y me marcharé".

"Tenemos una comunión estupenda y por eso soy tan optimista en que el equipo va a crecer. Estoy muy ilusionado, aunque entiendo lo que hay alrededor. Será un proceso duro y caeremos, pero podemos disfrutar mucho de este camino", insistió el entrenador del Granada. EFE

