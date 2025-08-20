Espana agencias

Las principales bolsas del Sudeste Asiático cierran con subidas

La jornada bursátil cierra con predominio de números verdes en la región, impulsada especialmente por Yakarta, mientras que Kuala Lumpur destaca como el único mercado con descenso en la sesión de este miércoles según datos oficiales

Por Newsroom Infobae

Bangkok, 20 ago (EFECOM).- Los principales mercados de valores del Sudeste Asiático han registrado este miércoles mayoría ganancias al cierre de las operaciones, lideradas por la bolsa de Indonesia y con la excepción del parqué de Malasia, el único que acabó en negativo.

El mayor avance de hoy ha sido para el JCI de Yakarta que subió un 1,03 % o 80,88 puntos, hasta 7.943,82 unidades.

En Vietnam, el VNI creció un 0,61 % o 10,16 puntos y alcanzó los 1.664,36 puntos, mientras que en Singapur, el STI escaló un 0,08 % o 3,35 puntos, y subió hasta los 4.219,54 enteros.

También en terreno positivo, el parqué de Tailandia sumó un 1 % o 12,37 puntos, con lo que Bangkok llegó a los 1.248,13 enteros.

Prácticamente plano, pero con un leve ascenso, la bolsa de Manila aumentó un 0,0032 % o 0,2 enteros, lo que dejó el marcador filipino en los 6.277,87 puntos.

En el lado opuesto, el selectivo KLCI de Kuala Lumpur retrocedió un 0,13 % o 2,03 puntos, y terminó en 1.588.21 enteros. EFE

