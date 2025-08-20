Las principales bolsas del Sudeste Asiático cierran con subidas

Bangkok, 20 ago (EFECOM).- Los principales mercados de valores del Sudeste Asiático han registrado este miércoles mayoría ganancias al cierre de las operaciones, lideradas por la bolsa de Indonesia y con la excepción del parqué de Malasia, el único que acabó en negativo.

El mayor avance de hoy ha sido para el JCI de Yakarta que subió un 1,03 % o 80,88 puntos, hasta 7.943,82 unidades.

En Vietnam, el VNI creció un 0,61 % o 10,16 puntos y alcanzó los 1.664,36 puntos, mientras que en Singapur, el STI escaló un 0,08 % o 3,35 puntos, y subió hasta los 4.219,54 enteros.

También en terreno positivo, el parqué de Tailandia sumó un 1 % o 12,37 puntos, con lo que Bangkok llegó a los 1.248,13 enteros.

Prácticamente plano, pero con un leve ascenso, la bolsa de Manila aumentó un 0,0032 % o 0,2 enteros, lo que dejó el marcador filipino en los 6.277,87 puntos.

En el lado opuesto, el selectivo KLCI de Kuala Lumpur retrocedió un 0,13 % o 2,03 puntos, y terminó en 1.588.21 enteros. EFE