Espana agencias

El BBVA emite 1.000 millones de euros en bonos verdes sénior a diez años

La entidad financiera ha recibido solicitudes por casi el triple del monto colocado, buscando fortalecer su solvencia, cumplir exigencias regulatorias y ofrecer rendimientos atractivos a inversores institucionales a través de títulos que cotizarán en Euronext Dublín

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 20 ago (EFECOM).- El BBVA ha efectuado una emisión de bonos verdes sénior a diez años por importe de 1.000 millones de euros, según datos del mercado y del banco.

La colocación de estos títulos de deuda subordinada se ha hecho con un interés ligado al "midswap" -tipo de referencia- de la zona euro más 108 puntos básicos (partía inicialmente con un diferencial de 135 puntos básicos) y con vencimiento en 2035.

La entidad, que ha recibido peticiones por un importe de 2.850 millones, ha señalado que esta emisión "forma parte del plan de financiación mayorista previsto para 2025" y tiene como objetivo reforzar sus recursos propios para cumplir con los requisitos regulatorios de capital (MREL).

Así, con esta operación, en la que han participado como entidades colocadoras el BBVA, BNP Paribas, IMI-Intesa Sanpaolo, Natixis y Nomura, el banco aumenta sus recursos propios Tier 2.

Los bonos de esta emisión, que se desembolsarán el próximo 26 de agosto y tienen un importe de 100.000 euros, se han ofertado exclusivamente a inversores profesionales y cotizarán en la bolsa Euronext Dublín. EFECOM

Temas Relacionados

BBVABonos verdesBNP ParibasNatixisMadridEuronext DublínFinanzas sosteniblesDeuda subordinadaIMI-Intesa SanpaoloNomuraEFE

Últimas Noticias

Bendodo (PP): "El auténtico calendario de Sánchez a partir de septiembre no es político es judicial"

Bendodo (PP): "El auténtico calendario

El PP dice que "el menos interesado" en renovar el TC es Sánchez, que pretende "controlarlo" manteniendo a Conde Pumpido

El PP dice que "el

El CGPJ abre diligencias informativas al juez Peinado a raíz de una queja de Bolaños

El CGPJ abre diligencias informativas

JPMorgan y Grupo Lar invierten 600 millones para alquileres de menos de un año en España

Infobae

Las empresas de pirotecnia piden no suspender sus espectáculos ante presión por incendios

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un profesor de educación física

Un profesor de educación física con trastornos mentales consigue la jubilación por incapacidad permanente tras la negativa de la Junta de Castilla y León

Un experto explica las tres cosas que debes hacer para que tu coche dure “lo máximo posible”

Un doctor explica la gran ventaja cerebral de aprender un nuevo idioma: “Solo necesitas estudiar una hora al día”

El CGPJ abre diligencias informativas al juez Peinado a raíz de una queja de Bolaños por “presuntas irregularidades” en su interrogatorio

Una empleada del hogar consigue elevar la indemnización por su despido improcedente de 2.000 a casi 9.000 euros tras llevar su caso a la Justicia

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 2 de este 20 agosto

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Comprar un piso con piscina cuesta un 91% más: un ‘lujo’ que dispara el precio de la vivienda en España

Un abogado afirma que el motivo de tu despido “casi siempre es falso”: “Es algo que veo todos los días”

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 1 de este 20 agosto

DEPORTES

Willy Hernangómez confiesa el calvario

Willy Hernangómez confiesa el calvario que sufrió durante la última temporada: “Perdí el amor por el baloncesto en el Barça”

El jefe de Ferrari ya echa de menos al piloto español: “Pensamos que Hamilton lo tendría todo bajo control, pero no es como Carlos Sainz”

El lío del Real Madrid con Franco Mastantuono y una posible alineación indebida en el partido ante Osasuna

Qué ocurrió en el partido entre el FC Barcelona y el Mallorca del que ha hablado Xabi Alonso

El tenista español Davidovich critica las condiciones en las que se jugó la final de Cincinnati entre Alcaraz y Sinner: “Algo tiene que cambiar”