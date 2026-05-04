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El 'caso Vivotecnia' llega a juicio cinco años después

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Madrid, 4 may (EFE).- Los próximos 7 y 8 de mayo se celebrará en Madrid el juicio por el 'caso Vivotecnia' contra los dos exempleados de esta empresa acusados de maltrato animal durante experimentaciones científicas, descubierto por una activista infiltrada como trabajadora que grabó esas prácticas.

Los dos técnicos fueron despedidos al conocerse las imágenes en las que presuntamente maltratan a varios animales con golpes, movimientos bruscos o incluso burlas e insultos, registrados en los vídeos que la ONG Cruelty Free International (CFI) hizo públicos en abril de 2021 pero que fueron capturados entre 2018 y 2020 por la trabajadora anónima.

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Para los acusados -Rubén C.M. y Carlos M.L.-, la Fiscalía pide un año de prisión y once meses, respectivamente, por un delito de maltrato animal, además de la inhabilitación para trabajar con animales y para tenerlos durante tres y dos años y medio.

Las acusaciones que ejercen varios colectivos, como CFI, el Partido Animalista Con el Medio Ambiente (Pacma) o la Fundación para el asesoramiento y acción en defensa de los animales (FAADA), solicitaron que la empresa laboratorio sea responsable civil subsidiaria, pero no se ha aceptado de cara a esta vista oral que se celebrará en el Juzgado de lo Penal.

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Las imágenes, grabadas por esta trabajadora todavía anónima que estuvo 18 meses conviviendo con las presuntas irregularidades, convirtieron rápidamente el caso en uno de los más sonados de maltrato animal en laboratorios en España y provocaron una oleada de movilizaciones de activistas, organizaciones animalistas e instituciones.

De hecho, la Comunidad de Madrid, apenas unos días después de publicarse las imágenes, decidió suspender la actividad investigadora y prohibió la realización de nuevos proyectos con animales de ese centro de Tres Cantos (Madrid), aunque permitió su reanudación en junio de ese mismo año tras constatar la implantación de medidas correctoras, como la instalación de cámaras de seguridad y la supervisión veterinaria.

La trabajadora anónima que destapó el caso al ceder sus vídeos a CFI ha sido hasta el momento una testigo protegida, aunque perderá esta condición para el juicio.

El despido de los trabajadores acusados es algo que Pacma, en declaraciones a EFE, no considera "suficiente", al tiempo que no cree que no hubiera más gente en la empresa consciente de estos comportamientos.

"Aunque los cargos son contra ellos, nos resulta muy difícil creer que nadie más en la empresa conocía estas prácticas. Si con las imágenes que salieron en su momento a la luz no es suficiente para que tengamos que reflexionar sobre el fin de la experimentación animal, entonces no sé qué será necesario", señala Yolanda Morales, portavoz de PACMA.

 La condena, si no es "ejemplarizante", inutilizará la "lucha", asegura a EFE. "El caso de Vivotecnia no es distinto a lo que puede ocurrir en la intimidad de cualquier otro laboratorio", denuncia, con la diferencia de que en este caso fue grabado; y apunta a que el partido es muy "escéptico" a creer que puede haber un antes y un después tras el juicio, "por desgracia".

Para los días de juicio, Pacma, FAADA y otras asociaciones y organizaciones han convocado una concentración en el Juzgado de lo Penal con motivo de este caso que califican como "uno de los mayores escándalos de maltrato animal en laboratorio en España".

"Esto no es algo relativo a los animalistas, sino a cualquier persona con sentido común y empatía. Desde Pacma siempre estamos dispuestos a colaborar y asociarnos con las organizaciones de protección animal y lo hemos hecho tanto en el juzgado como en las calles", apunta Morales.

La Unión Europea (UE) prohibió en 2013 la experimentación con animales para la cosmética, pero su uso para fines científicos permanece regulado bajo la Directiva 2010/63/UE.

Los exempleados acusados violaron supuestamente el real decreto 53/2013 en el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia. EFE

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EFE

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