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La Ley de Enseñanzas Artísticas Superiores avanza para regular el profesorado emérito

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Ruth del Moral

Madrid, 4 may (EFE).- La ley de Enseñanzas Artísticas Superiores cuyo pleno desarrollo será en 2027 avanza con nuevos decretos que regularán el profesorado emérito, aquel que tras jubilarse puede seguir ejerciendo, y también con la creación de un registro estatal de centros y títulos que dará garantía legal a estas enseñanzas.

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El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, ha sacado a consulta previa dos reales decretos que deben estar aprobados antes de octubre de 2026 y a los que se sumarán otros tantos para regular la estructura y la organización de las enseñanzas de grado y máster o los requisitos y procedimientos para la expedición de sus títulos.

El calendario de aplicación de la ley, aprobada en 2024 por práctica unanimidad, se va cumpliendo "de forma rigurosa", señalan a EFE fuentes de CCOO, que inciden en que son normativas que ponen por primera vez en valor a las Enseñanzas Artísticas, al equipararlas a las universitarias.

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No obstante, la ley depende del Ministerio de Educación, no del de Universidades, y afecta a casi 700 centros públicos y privados, a unos 14.000 docentes y a cerca de 140.000 estudiantes.

Se trata de la primera ley desde hace 30 años que legisla la enseñanza de Música, Danza, Arte Dramático; Conservación y Restauración de Bienes Culturales; Artes Plásticas y como novedad la Escritura Creativa, las Artes Audiovisuales y el Circo.

Contempla la creación de cuatro nuevos cuerpos docentes: profesores y catedráticos de Enseñanzas Superiores; profesores y catedráticos de Enseñanzas Profesionales, y los Maestros de Taller, aunque estos profesionales no se regularán hasta 2027.

 De momento ya se ha aprobado la composición y funciones del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas y el real decreto para reglamentar el procedimiento de equivalencia de estudios de danza previos a la LOGSE.

 Ahora toca el registro estatal de centros y títulos que dará oficialidad a los grados y máster y un acceso actualizado al estudiantado.

"Un escaparate hacia el exterior muy interesante", señalan desde CCOO que explican que el registro estatal se irá ampliando con nuevos planes de estudio y confían en que tenga recursos de personal para que pueda atenderse más ágilmente el "atasco que hay actualmente en cuanto a homologaciones con títulos europeos".

El otro real decreto que está en marcha es el que determina los requisitos para la designación y funciones del profesorado emérito, que bajo un marco básico estatal deberán desarrollar los gobiernos de las Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta la propia autonomía de los centros.

Qué porcentaje de profesionales docentes podrán seguir ejerciendo a partir de su jubilación, qué funciones que debe tener, y qué posición debe ocupar dentro del equipo docente o cuánto tiempo lectivo debe impartir, serán asuntos a regular para profesionales de enseñanzas artísticas cuyo objetivo es seguir transfiriendo experiencia y conocimiento.

"Perder a estas personas sería una pena", señala CCOO al tiempo que avisa de que ello no puede "entorpecer ni limitar la contratación de profesorado joven".

El calendario de la ley de Enseñanzas Artísticas Superiores y de Enseñanzas Profesionales contempla que a finales de 2027 se apruebe el contenido básico de los títulos de grado, de las condiciones básicas para la creación o autorización de los centros y del Estatuto Básico del estudiante de Enseñanzas Artísticas Superiores.

De hecho, en la autorización de nuevos centros y requisitos para su creación también se deben contemplar ratios en las aulas y para los sindicatos es vital frenar la proliferación de centros privados, como ha empezado a ocurrir en la Formación Profesional.

"Queremos dotar de calidad a las enseñanzas artísticas públicas, con recursos e inversión digna para poder competir también con las universidades, porque muchas ya están ofreciendo titulaciones en las artísticas, y queremos jugar todos con las mismas cartas", inciden desde CCOO.EFE

Recursos de archivo en EFEServicios: 8023475941 y 8023474656

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EFE

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