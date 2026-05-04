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El Pachuca vence a las Chivas y se clasifica a la semifinal del Clausura

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Pachuca (México), 3 may (EFE).- Las Tuzas de Pachuca derrotaron hoy por 2-0 a las Chivas de Guadalajara para clasificarse a la semifinal del torneo Clausura del fútbol femenino de México.

Natalia Mauleón y Charlyn Corral anotaron por las Tuzas, que ganaron la serie por 3-2, después de la victoria de las Chivas, por 2-1 en el partido de ida.

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Las Chivas del entrenador español Antonio Contreras salieron con cautela; dieron prioridad a la defensa y detuvieron los ataques del cuadro de casa, que insistió en buscar el gol necesario para empatar la serie.

En el minuto 40, Corral apareció por la izquierda y le puso un balón a Mauleón, letal con el remate de pierna derecha a la salida de la portera.

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Lideradas por Corral, premio 'Pichichi' en 2018, las Tuzas acosaron la portería defendida por Blanca Félix, guardameta del Guadalajara; en el 88, Charlyn anotó de derecha desde fuera del área para el 2-0.

Antes, el Toluca dio la nota de la fase de las ocho mejores, al vencer por 1-2 al campeón Tigres UANL de la campeona mundial Jenni Hermoso y eliminarlo por margen de 4-2.

Toluca había derrotado por 2-1 a las 'Amazonas' en el partido de ida y hoy lo aventajó con anotaciones de Diana Guatemala y de la francesa Faustina Robert, en tanto Diana Ordóñez descontó por las regias.

Este sábado el América y las Rayadas de Monterrey firmaron su acceso a la semifinal, al eliminar al Juárez FC y al Cruz Azul, respectivamente.

América venció por 3-2 a Juárez, con un gol decisivo de la española Irene Guerrero, para eliminar a su rival por 4-3, horas antes de que Monterrey goleara por 4-0 a Cruz Azul, con tres anotaciones de la española Lucía García, y ganará la serie 5-1.

Las semifinales las jugarán América contra Toluca y Monterrey frente a Pachuca. EFE

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