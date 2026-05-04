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Ocho comunidades del norte y este peninsular activan aviso amarillo por lluvia y tormentas

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Madrid, 4 may (EFE).- Ocho comunidades del norte y este peninsular -Aragón, Cantabria, Cataluña, Castilla y León, Navarra, País Vasco, La Rioja y la Comunidad Valenciana- han activado este lunes el aviso amarillo por fuertes tormentas y por lluvias que dejarán entre 15 y 20 litros por metro cuadrado en una hora.

En Aragón y Cataluña el aviso amarillo (peligro bajo) afecta a toda la comunidad por precipitaciones que podrían alcanzar los 20 litros por metro cuadrado en una hora, así como por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo de hasta 2 centímetros y rachas de viento muy fuertes, según informa la Agencia de Meteorología (Aemet) en su página web.

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En Cantabria el aviso amarillo se extiende al litoral, al centro y al valle de Villaverde, así como a Cantabria del Ebro, por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora; Por su parte, en Castilla y León, solo la provincia de Burgos está en amarillo por tormentas y precipitaciones de hasta 15 litros en una hora en zonas del Condado de Treviño y de la cordillera Cantábrica.

La Rioja, Navarra y todas las provincias del País Vasco continúan en alerta amarilla por tormentas, que pueden ir acompañadas de rachas fuertes de viento y, localmente de granizo, así como por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

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En el área mediterránea, la provincias de Castellón, en la Comunidad Valenciana, también se encuentra en aviso amarillo por lluvias que podrían dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y por tormentas acompañadas de granizo de hasta 2 centímetros y rachas de viento muy fuertes.

Aemet advierte de que con el aviso amarillo no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. EFE

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EFE

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