ATA pide ayudas directas y aplazamiento de pagos para autónomos afectados por incendios

Madrid, 20 ago (EFECOM).- La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha pedido al Ministerio de Trabajo y Economía Social que aplace el pago de cotizaciones e impuestos a los profesionales autónomos afectados por los incendios forestales, así como ayudas directas para la reconstrucción de sus negocios.

En un comunicado, ATA urge la puesta en marcha de una prestación extraordinaria de cese de actividad para los autónomos de las zonas afectadas, así como el aplazamiento de pagos de cotización e impuestos y la reducción de módulos al campo y a la ganadería.

Respecto a las ayudas directas para la reconstrucción, piden que sean de 12.000 euros por autónomo afectado sin trabajadores y de 18.000 euros para aquellos profesionales con uno o dos trabajadores, a lo que se deberían sumar otos 6.000 euros en cada caso si el negocio se encuentra en siniestro total.

ATA urge, igualmente, líneas de financiación específicas para los autónomos de las zonas afectadas. EFECOM