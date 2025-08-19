Stellantis Vigo recupera este miércoles la actividad del sistema 2 tras suspenderlo hoy

(Actualiza la EC2081 con la recuperación de la actividad)

Vigo, 19 ago (EFECOM).- La factoría que el Grupo Stellantis tiene en Vigo se ha visto obligada "por causa de fuerza mayor" a suspender la actividad en el turno de tarde de este martes del sistema 2 debido a dificultades de aprovisionamiento, parte de las cuales están relacionadas con los incendios en Ourense, pero la recuperará este miércoles.

El sistema 2 es la línea de producción de vehículos comerciales ligeros y hasta ella no están llegando las piezas necesarias para el vehículo K9.

Los talleres de Ferraje y Pintura han adaptado su actividad en el turno de tarde de este martes para continuar la producción de K9 para otras factorías del grupo, según ha informado Stellantis a los trabajadores.

Además, en Montaje han tenido un turno de seis horas.

Parte de las piezas que necesita Stellantis Vigo llegan por carretera a través de la A-52, un vial que atraviesa la provincia de Ourense y en el que la circulación se ha visto repetidamente interrumpida a causa de los incendios que asolan esa provincia gallega, lo que está afectando al suministro, según fuentes sindicales consultadas por EFE.

Los incendios también han afectado a uno de los proveedores de Stellantis en A Rúa (Ourense). EFECOM

