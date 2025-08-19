Espana agencias

Stellantis Vigo recupera este miércoles la actividad del sistema 2 tras suspenderlo hoy

La planta de Stellantis en Galicia retomará el funcionamiento habitual en una de sus líneas de producción tras verse paralizada por problemas logísticos derivados de incendios en Ourense que interrumpieron el suministro de piezas clave para su operativa

Por Newsroom Infobae

Guardar

(Actualiza la EC2081 con la recuperación de la actividad)

Vigo, 19 ago (EFECOM).- La factoría que el Grupo Stellantis tiene en Vigo se ha visto obligada "por causa de fuerza mayor" a suspender la actividad en el turno de tarde de este martes del sistema 2 debido a dificultades de aprovisionamiento, parte de las cuales están relacionadas con los incendios en Ourense, pero la recuperará este miércoles.

El sistema 2 es la línea de producción de vehículos comerciales ligeros y hasta ella no están llegando las piezas necesarias para el vehículo K9.

Los talleres de Ferraje y Pintura han adaptado su actividad en el turno de tarde de este martes para continuar la producción de K9 para otras factorías del grupo, según ha informado Stellantis a los trabajadores.

Además, en Montaje han tenido un turno de seis horas.

Parte de las piezas que necesita Stellantis Vigo llegan por carretera a través de la A-52, un vial que atraviesa la provincia de Ourense y en el que la circulación se ha visto repetidamente interrumpida a causa de los incendios que asolan esa provincia gallega, lo que está afectando al suministro, según fuentes sindicales consultadas por EFE.

Los incendios también han afectado a uno de los proveedores de Stellantis en A Rúa (Ourense). EFECOM

rmb/caf/may

Temas Relacionados

Stellantis VigoProducción automotrizStellantisOurenseVigoA RúaSistema 2Vehículo K9Grupo StellantisIncendios forestalesEFE

Últimas Noticias

Adelante pide a Fiscalía que actúe ante Vox por "criminalizar a la inmigración" por incendio en una iglesia de Granada

Adelante pide a Fiscalía que

Rueda insta al Gobierno a enviar los medios comprometidos que faltan y avanza que las ayudas serán "inmediatas"

Rueda insta al Gobierno a

Abascal habla de "terrorismo climático" y dice sentir "rabia" ante el "sistema corrupto" de gobiernos de PSOE y PP

Abascal habla de "terrorismo climático"

El PP acusa al PSOE de ser "el peor enemigo de los ganaderos cántabros" tras sus alegaciones al Plan del Lobo

El PP acusa al PSOE

Feijóo, tras recibir información de Von der Layen, remarca que sólo Ucrania decidirá sobre su territorio

Feijóo, tras recibir información de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Guardias Civiles reprochan largas esperas

Guardias Civiles reprochan largas esperas de los migrantes rescatados y “doble criterio” de Salvamento Marítimo: responde que no es su competencia

La peligrosa maniobra de un camionero que le ha costado 500 euros y seis puntos: el vídeo se vuelve viral en redes sociales

El fuego de Porto de Sanabria se adentra en Galicia y afecta Pena Trevinca, el bosque más antiguo de la comunidad

Miles de edificios rurales en Madrid no tienen planes de autoprotección ante incendios forestales

Alerta en Madrid por cortes de luz durante esta semana: consulta qué calles y horas se verán afectadas este martes, 19 de agosto

ECONOMÍA

España recibió en julio 11,7

España recibió en julio 11,7 millones de pasajeros aéreos internacionales: Alicante es el destino que más crece

“Puede ser que no puedas alquilar ni vender tu casa a partir de 2030”: un asesor inmobiliario advierte de una nueva normativa de la Unión Europea

Estos son los números ganadores del Sorteo 4 de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Las ofertas laborales que exigen habilidades en inteligencia artificial se multiplican por 12 en España, según un estudio

DEPORTES

Willy Hernangómez confiesa el calvario

Willy Hernangómez confiesa el calvario que sufrió durante la última temporada: “Perdí el amor por el baloncesto en el Barça”

El jefe de Ferrari ya echa de menos al piloto español: “Pensamos que Hamilton lo tendría todo bajo control, pero no es como Carlos Sainz”

El lío del Real Madrid con Franco Mastantuono y una posible alineación indebida en el partido ante Osasuna

Qué ocurrió en el partido entre el FC Barcelona y el Mallorca del que ha hablado Xabi Alonso

El tenista español Davidovich critica las condiciones en las que se jugó la final de Cincinnati entre Alcaraz y Sinner: “Algo tiene que cambiar”