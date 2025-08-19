Espana agencias

Óscar López acusa a las CCAA de PP de "escurrir el bulto" con los incendios: Culpan al Gobierno pero es "su competencia"

El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, considera que la actual situación provocada por los incendios forestales "ha abierto un debate" sobre el Estado de las Autonomías, acusando a las comunidades del PP de "escurrir el bulto" y hacer responsable al Gobierno central cuando ellos tienen la competencia.

"Si cada vez que hay un problema salgo corriendo y la culpa es de Papá Estado, entonces tenemos un problema", ha sostenido Óscar López en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, sobre el cruce de reproches entre las autonomías 'populares' y el Gobierno central por los incendios que están asolando gran parte del país.

Para el ministro López, esta situación plantea varios debates: sobre el modelo territorial para cómo combatir la despoblación y el abandono del mundo rural, sobre el cambio climático e incluso sobre la España de las autonomías.

En este contexto, Óscar López ha incidido en que la competencia en prevención y en extinción de incendios corresponde a las comunidades autónomas: "Es un poco raro que responsables autonómicos del Partido Popular, que sí tienen la competencia directa, desaparezcan y se borren cuando hay un problema".

LA PRESENCIA DE SÁNCHEZ

Al ser preguntado por si llega tarde la visita de Sánchez a las zonas afectadas, Óscar López ha defendido que la gente, "más que una presencia concreta", quiere que se apaguen los incendios en su territorio.

"Lo importante es que los medios estén, que actúen, que haya coordinación entre las administraciones, que se apaguen los fuegos, que tengan el menor coste posible y que no cuesten vidas", ha añadido Óscar López.

Sobre las críticas del PP a la propuesta del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para alcanzar un Pacto de Estado, Óscar López ha acusado a los 'populares' de estar "entregados a las tesis de Vox, que son negacionistas".

MERECE LA PENA INTENTAR UN PACTO

Eso sí, ha dicho que "merece la pena" que el Gobierno y la oposición se sienten "seriamente" a hablar para conseguir un acuerdo de Estado "para implementar medidas que sean más eficaces en un país que es europeo, que es mediterráneo y que está altamente expuesto a los efectos negativos del cambio climático".

Por último, el ministro ha recalcado que el Gobierno ha movilizado todos los medios disponibles para luchar contra el fuego, mientras que cree que las manifestaciones que piden al Ejecutivo central asumir el mando demuestran la "gestión" de algunos gobiernos autonómicos.

