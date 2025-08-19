Espana agencias

La Bolsa de Milán sube un 0,89 % y alcanza un nuevo máximo histórico desde mayo de 2007

El principal índice de referencia en Italia superó los 43.000 puntos, impulsado por el optimismo tras la reunión internacional en Washington, mientras firmas de moda y automoción lideraron las subidas y el sector defensa experimentó caídas relevantes

Por Newsroom Infobae

Guardar

Roma, 19 ago (EFECOM).- La Bolsa de Milán cerró este martes en positivo y su índice selectivo FTSE MIB subió un 0,89 % hasta situarse en los 43.021,22 puntos, marcando así un nuevo máximo histórico desde mayo de 2007 por encima de los 43.000 enteros.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share subió un 0,84 % hasta los 45.593,85 enteros.

Durante la primera sesión de la semana se intercambiaron unos 514 millones de acciones por un valor de unos 3.196 millones de euros (unos 3.727 millones de dólares).

Milán cerró por encima de los 43.000 puntos por primera vez desde mayo de 2007, impulsada por el clima optimista tras la cumbre celebrada en Washington entre el presidente estadounidense, Donald Trump, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y los líderes europeos para llegar a un posible acuerdo de paz entre Kiev y Moscú.

La empresa con peor desempeño fue la multinacional del sector de la defensa Leonardo, con una caída del 10,16 %, seguida de Italgas (1,25 %), la gasística Snam (0,46 %), el grupo automovilístico Iveco (0,25 %) y el título energético Hera (0,22 %).

Por el contrario, compañías con mejores resultados fueron la firma de moda Moncler, que subió un 4,95 %, la fabricante de audífonos Amplifon (3,91 %), el gigante automovilístico Stellantis (3,22 %), la marca de bebidas Campari (2,83 %) y el grupo extractor de agua Interpump (2,69 %). EFECOM

Temas Relacionados

Bolsa de MilánFTSE MIBLeonardoMonclerDonald TrumpVolodímir ZelenskiRomaWashingtonÍndices bursátilesMercado financieroEFE

Últimas Noticias

Adelante pide a Fiscalía que actúe ante Vox por "criminalizar a la inmigración" por incendio en una iglesia de Granada

Adelante pide a Fiscalía que

Rueda insta al Gobierno a enviar los medios comprometidos que faltan y avanza que las ayudas serán "inmediatas"

Rueda insta al Gobierno a

Abascal habla de "terrorismo climático" y dice sentir "rabia" ante el "sistema corrupto" de gobiernos de PSOE y PP

Abascal habla de "terrorismo climático"

El PP acusa al PSOE de ser "el peor enemigo de los ganaderos cántabros" tras sus alegaciones al Plan del Lobo

El PP acusa al PSOE

Feijóo, tras recibir información de Von der Layen, remarca que sólo Ucrania decidirá sobre su territorio

Feijóo, tras recibir información de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Guardias Civiles reprochan largas esperas

Guardias Civiles reprochan largas esperas de los migrantes rescatados y “doble criterio” de Salvamento Marítimo: responde que no es su competencia

La peligrosa maniobra de un camionero que le ha costado 500 euros y seis puntos: el vídeo se vuelve viral en redes sociales

El fuego de Porto de Sanabria se adentra en Galicia y afecta Pena Trevinca, el bosque más antiguo de la comunidad

Miles de edificios rurales en Madrid no tienen planes de autoprotección ante incendios forestales

Alerta en Madrid por cortes de luz durante esta semana: consulta qué calles y horas se verán afectadas este martes, 19 de agosto

ECONOMÍA

España recibió en julio 11,7

España recibió en julio 11,7 millones de pasajeros aéreos internacionales: Alicante es el destino que más crece

“Puede ser que no puedas alquilar ni vender tu casa a partir de 2030”: un asesor inmobiliario advierte de una nueva normativa de la Unión Europea

Estos son los números ganadores del Sorteo 4 de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Las ofertas laborales que exigen habilidades en inteligencia artificial se multiplican por 12 en España, según un estudio

DEPORTES

Willy Hernangómez confiesa el calvario

Willy Hernangómez confiesa el calvario que sufrió durante la última temporada: “Perdí el amor por el baloncesto en el Barça”

El jefe de Ferrari ya echa de menos al piloto español: “Pensamos que Hamilton lo tendría todo bajo control, pero no es como Carlos Sainz”

El lío del Real Madrid con Franco Mastantuono y una posible alineación indebida en el partido ante Osasuna

Qué ocurrió en el partido entre el FC Barcelona y el Mallorca del que ha hablado Xabi Alonso

El tenista español Davidovich critica las condiciones en las que se jugó la final de Cincinnati entre Alcaraz y Sinner: “Algo tiene que cambiar”